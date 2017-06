Ein Verletzter bei Unfall im Lintertunnel

Im Tunnel bei Ried zwischen Frutigen und Adelboden kam es zur Kollision



Am Samstagmittag kam es gegen 13 Uhr zu einem Unfall im Lintertunnel in Ried zwischen Frutigen und Adelboden. Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern waren ein landwirtschaftlicher Transporter und ein Auto auf der Adelbodenstrasse in Richtung Adelboden unterwegs. Im Lintertunnel prallte das Auto ins Heck des voranfahrenden Transporters prallte.

Der 24-jährige Lenker des Transporters wurde bei der Kollision verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden. Der 51-jährige Autolenker wurde zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gebracht.

Für die Rettungs-und anschliessenden Aufräumarbeiten musste der Tunnel während knapp drei Stunden gesperrt werden. Eine Verkehrsumleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet. Ermittlungen zum Unfall wurden durch die Kantonspolizei Bern aufgenommen (tag)