Ein grosses Angebot von Spiezern für Spiezer

Das warme Sommerwetter lockte viele Besucher auf die Vorplätze und Strassen und lud zum geselligen Sein ein. Auf den kurzen Strecken zwischen den Lokalitäten trafen sich Freunde und Bekannte, die Zeit für einen Schwatz hatten und dafür, News auszutauschen. Es erwies sich als ideale Ergänzung, das Hotel Eden mit einzubeziehen, und es verlief trotz der etwas längeren Strecke vorzüglich.

Wer nicht zu Fuss von einer zur andern Veranstaltung pilgern wollte, hatte die Gelegenheit, sich vom Spiezer Zügli chauffieren zu lassen. Einige Anbieter waren bereits vor zwei Jahren mit dabei, und es kamen auch Neue dazu. Zum zweiten Mal mit dabei war Daniel Chmelik mit seinen Saxofonbands der verschiedenen Altersstufen der Musikschule Region Thun. Vielfältig waren die erfrischenden Darbietungen mit Titeln der Beatles aus Film, Musical, Rock, Pop.

Viele Höhepunkte

Nach zurückgelegter Strecke folgte in der Burgerstube Magie pur. Der Zauberkünstler Cyrill aus Faulensee verzauberte mit intensiver Ausstrahlung Klein und Gross. Ob Tricks mit Hasen, Foulards, Seil, Ballonen oder einer ­10er-Note, die sich in eine 100er-Note verwandelte und zuletzt in einer Zitrone in ursprünglicher Form als 10er-Note zum Vorschein kam, Cyrill gelang es mit viel Geschick und unglaublicher Geschwindigkeit, aus einer entzauberten Welt hinein in die zauberhafte Welt der Illusionen zu entführen.

Zauberkünstler Cyrill aus Faulensee zeigte seine Kunst in der Burgerstube.

Mit Energie, Dynamik, Leidenschaft und Herzblut unterhielt die Kleinformation Gränzelos mit ­Jodelgesang und traditionellem Liedgut in der ROX Music Bar.

Etwas Spezielles liess sich das Couture-Atelier des Berufsbildungszentrums IDM Spiez einfallen. Die angehenden Bekleidungsgestalterinnen nutzten die Plattform dafür, zu präsentieren.

Bezug zu Spiez

Alle Anbieter hatten einen Bezug zu Spiez, die Vielfalt war extrem gross, und es gab einiges neu zu entdecken. So auch die ungewöhnliche, spannende Kombination Klavier und Steelpan des Duos Melodue – Jonas Haldemann und Reto Rieder. Sie tasteten sich im Kirchgemeindehaussaal an Klassik, Filmmusik und Tango heran.

Es gab viele positive Rückmeldungen von Besuchern und Anbietern: «Es war ein sehr gelungener Anlass, mit Zauberern, Modeschau, Lesungen, Jodel, Panflöte, Orchester und Saxofon – das Programm war breitgefächert wie in einer Grossstadt und vielversprechend. Diese Abwechslung machte die Kulturnacht zu einem Anlass, der für jeden Geschmack etwas bereithielt.» (Berner Oberländer)