Eine emotionale Filmpremiere mit Bernhard Russi

Alt-Bundesrat Dölf Ogi, die Olympiasieger Franz Klammer und Jean-Claude Killy, frühere Schweizer Ski-Cracks wie Walter Tresch und Bruno Kernen, Matthias Hüppi und mit ihm ein grosser Teil der SRF-Sport-Entourage: Alle waren sie da. Und Bernhard Russi war beruhigt. «Letzte Nacht träumte ich, ich sei hier, auf der Bühne des Kino Wengen – und absolut niemand sitze im Publikum.»

Tatsächlich erlebten geschätzte 200 Personen die Premiere im Kino Wengen mit. Der Film «Von hohen Gipfeln und dunklen Tälern» zeigt Bernhard Russi von einer bisher unbekannten Seite: Einen nachdenklichen Menschen mit einem intensiven Privatleben. Ein Bruder, laut Russi mit mindestens so viel Skitalent gesegnet wie er selbst, landete auf der schiefen Bahn, sobald Bernhard seine ersten grossen Erfolge feierte. Der zweite Bruder starb als junger Mann an einer bakteriellen Infektion. Und die Schwester lebt seit eines Narkosefehlers mit schweren geistigen Behinderungen in einem Pflegeheim. Im Film stattet Russi ihr einen Besuch ab.

Filmausschnitt: Der Liebling der Fans und der Werbeindustrie



Quelle: SRF

Damit noch nicht genug, verlor Russi früh seinen Vater. «Kurz vor seinem Tod besuchte ich ihn im Spital. Sein Wunsch war, dass ich das anstehende Abfahrtsrennen auf der Streif gewinne.» Übermotiviert nahm Russi die «Streif» in Angriff, verpasste nach wenigen Sekunden die Einfahrt in den Steilhang und schied aus. Dem Vater den letzten Wunsch nicht erfüllen zu können, setzte dem Sportler stark zu. Und der nächste Schicksalsschlag folgte: Russis erste Frau, die Mutter des gemeinsamen Sohnes Ian, kam in einer Lawine ums Leben, als der Sohn noch klein war. «Ihm diese Nachricht zu überbringen, war die schwierigste Aufgabe meines Lebens», sagt Russi.

Filmausschnitt: Der junge Russi erhält eine Ohrfeige vom Vater



Quelle: SRF

Trotz dieser schwierigen privaten Umstände gewann Russi immer wieder Oberwasser, wie seine sportlichen Facetten zeigen, die im Film beleuchtet werden: Vom Jungspund, der vom Vater eine Ohrfeige kassierte, weil er zu Hause lautstark mit seinem ersten Sieg im ersten Skirennen angab, zum Zwanzigjährigen, der immer eine Ausrede fand, um auch nur eine Trainingsfahrt mehr leisten zu können als seine Kollegen, bis zum Superstar, der 1972 in Sapparo olympisches Gold in der Abfahrt holte. Mit seinem Rivalen Franz Klammer aus Österreich, der vier Jahre später in Innsbruch die Nase vorn hatte, ist er seither freundschaftlich verbunden. «Eine der wichtigsten Personen in meinem Leben überhaupt war Dölf Ogi», sagt Russi. Nicht als Politiker, sondern seinerzeit als pickelharter Trainer im alpinen C-Kader.

Filmausschnitt: «Der Druck war kaum auszuhalten»

Auch nach der Rennkarriere blieb Russi dem Skisport treu. Er wurde TV-Kommentator beim Schweizer Fernsehen. Und als Pistenarchitekt baute er schwierige Abfahrtspisten in den Berg – oder manchmal auch mitten in einen grünen Wald, wie das Beispiel der Olympiapiste 2018 in Pyeongchang (Südkorea) zeigt. Mit Skizzenblock und Bleistift bewaffnet, erkennt der Andermatter auch im dschungelhaftesten Dickicht die perfekte Stelle für einen spektakulären Sprung.

Selten war das Kino Wengen so gut gefüllt wie an der Premiere des Dok-Films über Bernhard Russi. Im Foyer trafen sich die Gäste zum Apéro.

Regisseur Michael Bühler, der hauptberuflich als Produzent beim Schweizer Fernsehen arbeitet, kam vor über fünf Jahren beim gemeinsamen Dreh für eine SRF-Sportserie auf die Idee zu diesem Film. Ein Werk, das in Wengen nicht nur Russi und seiner Familie Tränen in die Augen trieb. Und wie war es für Russi, die Premiere des 50-minütigen Streifens an diesem Ort zu erleben? «Irgendwie schliesst sich der Kreis», sagt er auf Anfrage. «Wengen ist für jeden alpinen Skirennfahrer ein Bubentraum und eine ganz spezielle Geschichte – auch für mich, obwohl ich am Lauberhorn nie triumphierte.»

«Von hohen Gipfeln und dunklen Tälern» läuft heute Donnerstag um 20.05 Uhr auf SRF 1. (Berner Oberländer)