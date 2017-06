Einige Überraschungen an der Feier

In einer schlichten Feier, verbunden mit einer Fahrt im Galawagen «Salon rouge» aufs Rothorn, zollte eine kleine Gästeschar aus Verwaltungsrat, regionaler und kantonaler Politik sowie Vertretern von befreundeten Unternehmungen den Pionieren vor 125 Jahren Respekt und Hochachtung.

Regierungsrätlicher Gruss

Regierungsrat Hans Jürg Käser überbrachte die Grüsse und Glückwünsche aus Bern und outete sich als Dampffreund. Schon als Jugendlicher habe er eine Affinität zur Dampfbahn gehabt – die Begeisterung halte bis heute an, gestand er wohl gelaunt. Er wünschte der Brienz-Rothorn-Bahn weiter viele treue Fans, die die Glut und das Feuer für die Dampftradition weitertragen.

Bewilligung innert 65 Tagen

Verwaltungsratspräsident Peter Flück warf einen Blick zurück in die Gründerzeit. Das Bewilligungsverfahren dauerte 1889 gerade mal 65 Tage. In zwei­jähriger Bauzeit, in der bis zu siebenhundert Arbeiter mit Pickel und Schaufel am Berg ar­beiteten, wurde die 7,6 Kilo­meter lange Strecke von Brienz aufs gleichnamige Rothorn ­realisiert. Der unvergleichliche Rundblick auf siebenhundert Gipfel und sechs Seen begeistert heute wie vor 125 Jahren Gäste aus der ganzen Welt.

Bahndirektor Simon Koller nutzte die Gelegenheit für eine würdige Einweihung der vor zwei Tagen eingebauten, 250'000 Franken teuren, 500 Kilogramm schweren und vierlamelligen Weiche auf dem Rothorn – eine von den Gönnern finanzierte Investition. (Berner Oberländer)