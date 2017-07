Erdige Bilder für die Fantasie

Seit 1979 setzt sich Ursula Dubach intensiv mit Zeichnen und Malen auseinander. Sie besuchte verschiedene Malkurse und Seminare bei namhaften Künstlern sowie die Schule für Gestaltung in Bern.

«Mit diesem künstlerischen Schaffen habe ich mir ei-nen grossen Jugendtraum verwirklicht. Bei mir Zuhause ist ein eigenes Atelier entstanden, welches mir genügend Raum für die experimentelle Malerei grosszügiger Bildformate mit einer Vielfalt an Techniken und verschiedenen Materialien bietet.»

Erde und Leben erzeugen Spuren, welche die Künstlerin beeindrucken. In ihren erdigen Bildern verarbeitete sie Licht- und Schattenspiele, die interessante Spiegelungen und Veränderungen wiedergeben.

Fragmente bilden einen wichtigen Bestandteil der Kreativität, welche sie auf abstrakte Art und Weise umsetzt. «Ich beende ein Bild dort, wo es mich beglückt und zufriedenstellt», meint schmunzelnd die Künstlerin und ergänzt mit dem passenden Zitat von Elfriede Hablé: «Kunst ist die nie endende Lehre von der Vollkommenheit.»

Ursula Dubach stellte ihre Werke in verschiedenen Galerien im In- und Ausland aus. Zum zweiten Mal sind ihre Bilder in der Bibliothek Spiez zu sehen. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Bibliothek ge­öffnet. (Berner Oberländer)