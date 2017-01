«Es fehlt die Koordination»

Peter Schmid, Sie treten an der Versammlung im März nicht mehr zur Wahl des Präsidenten von Frutigen Tourismus an. Mit welcher Begründung?

Peter Schmid: Gegenfrage: Braucht es mich noch? Mit dem bevorstehenden Abschluss der Destinationsverdichtung Talk, der Anstellung eines kompetenten Geschäftsführers, dem neuen Touristcenter am Bahnhof sowie einem motivierten Vorstand gebe ich die Führung des «Tourismusschiffes» gerne ab.

Welche Rolle spielt die neue Tourismusdestination mit den grossen Playern Adelboden, Lenk und Kandersteg – als Talk abgekürzt – bei Ihrem Entscheid?

Die Aufgaben des Präsidenten von Frutigen Tourismus werden wahrscheinlich nach Inkrafttreten des Projektes anders aussehen. Für mich ist das der richtige Zeitpunkt, den Stab zu über­geben.

Wohin wird sich Frutigen Tourismus in diesem neuen Gebilde entwickeln?

Mit dem Umzug an den Bahnhof hat Frutigen Tourismus ein klares Zeichen der Bedeutung des Standortes Frutigen als touristischem Knotenpunkt in unserem Tal gesetzt. Dieses Pfand gilt es zu wahren und dementsprechend einzusetzen.

Was fehlt dem Frutiger Tourismus heute?

Ein neuer Präsident und ein neues Vorstandsmitglied . . . Aber konkret fehlt nach meiner Meinung in Frutigen eine Koordinationsstelle des örtlichen Angebotes. Ich denke, der Tourismus wäre prädestiniert, die Angebote von Tourismus, Vereinen, Gemeinde und Kulturschaffenden zu bündeln und dem Gast schmackhaft zu machen.

Sie konnten den Umzug des Touristcenters in den Bahnhof zum Reisecenter abschliessen. Wie wichtig ist diese engere Zusammenarbeit mit der BLS für Frutigen?

Dank der BLS haben wir ein sehr modernes Touristcenter mitten im Verkehrsknotenpunkt von Frutigen. Die BLS ist zudem ein sehr wertvoller Partner, da die Mithilfe bei den touristischen Auskünften über die Öffnungszeiten des Touristcenters hinausgeht. Ich habe festgestellt, dass sich bereits jetzt viele Reisende während ihrer Wartezeit im neuen Reisezentrum aufhalten und fleissig das aufgelegte Prospektmaterial studieren.

Und was wäre die ideale Ergänzung dazu im jetzt freien alten Bahnhofgebäude?

Die neue Organisation Talk plant ihre Bürozentrale in Frutigen – warum nicht gleich neben dem Touristcenter? Wünschenswert wäre auch, dass das einheimische Gewerbe mit Vorschlägen seine Ideen einbringen würde, der Leiter Immobilien BLS ist offen für Gespräche.

Sie wurden im Frühjahr 2013 gewählt, hatten längere Zeit neben dem Präsidentenamt quasi auch die vakante Geschäftsführerstelle inne. War das zu viel für den Unternehmer Schmid?

Die letzten vier Jahre waren tatsächlich sehr intensiv. Ich musste viele Aufgaben übernehmen, welche sonst nicht einem Präsidenten zugedacht sind und einen grossen Teil meiner Zeit in Anspruch genommen haben. Wir haben die operativen Aufgaben im Vorstand so gut wie möglich verteilt, das Auftragsvolumen war aber schon manchmal grenzwertig. Mit der Anstellung des neuen Geschäftsführers ist jedoch sehr rasch Entlastung gekommen. Aus dieser Sicht könnte es für mich der falsche Zeitpunkt sein, aufzuhören.

Und dennoch gehen Sie; geben Sie auch weitere Ämter ab?

Auf mich wartet viel Neues. Für mich hatte das Schaffen von Neuem schon immer Priorität. Ich werde daher wohl nicht darum herumkommen, das eine oder andere Amt abzugeben.

Sie wollen andere Prioritäten setzen. Wie sehen diese aus?

Ich habe mir vier Hauptziele gesetzt: Die Übergabe der operativen Führung meiner Frutiger Gastrobetriebe in die Hände der Jungmannschaft, den Aufbau meines neuen Projektes eines Musikhotel in Unterbäch im Wallis, die Fortsetzung und der Ausbau des Eventangebotes mit Alpenlandevents.ch und eine eigene Tournee mit anderen Musikformationen zu starten. (Berner Oberländer)