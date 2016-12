FIS gibt grünes Licht für die Lauberhornrennen

Auf der Abfahrtspiste am Lauberhorn liegt genug Schnee und auch der Slalomhang ist bereit. Hannes Trinkl, FIS Renndirektor Speed, hat am Silvestertag die Abfahrtspiste am Lauberhorn vom Starthaus bis zum Zielhaus kontrolliert und den Veranstaltern in Wengen bestätigt, dass die Strecke bereit ist. Dies teilt der Verein Internationale Lauberhornrennen mit.

Trinkl habe der gesamten Lauberhorn Crew für die geleistete Arbeit gratuliert. Er freue sich auf die kommenden Lauberhornrennen mit der Abfahrt am 14. Januar. Auf den Tag genau 50 Jahre nachdem Jean-Claude Killy die allererste Weltcupabfahrt am Lauberhorn gewinnen konnte.

Slalom auf dem Originalhang¨

Ebenfalls stattfinden werden die Slalomrennen. Sowohl der Slalom der Alpinen Kombination am Freitag, 13. Januar, als auch der Spezialslalom am Sonntag wird auf dem schwierigen und spektakulären Originalhang ausgetragen. Hans Pieren und Emanuel Couder hätten bereits am Freitag die Piste begutachtet und von Seiten FIS das OK gegeben.

Letztes Jahr noch mussten die Organisatoren den Slalom auf den Schlussteil der Abfahrtsstrecke verlegen, die Abfahrt selbst musste verkürzt werden.

Die Pistenpräparation für die 87. Internationalen Lauberhornrennen läuft weiterhin auf Hochtouren. Die Arbeiten sind alle im Fahrplan. (ngg/pd)