Farbenfrohes Fest unter grauem Himmel

Bilanz

«Das Fest war genial», sagt OK-Präsident Andreas Lötscher. 600 Musikanten nahmen am Kreismusiktag am Samstag teil, 150 am Jugendmusiktag am Sonntag. 280 Helferinnen und Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Lötscher bekam viele positive Rückmeldungen, auch in Sachen Verpflegung.



Der Unterhaltungsabend am Freitag mit Chrigel Zenger war ein Abend hauptsächlich für die Hasliberger Bevölkerung. Der Festführer zeigte, dass die Region hinter dem Fest stand: Gönnerliste und Werbung machten ihn zu einem statt­lichen Büchlein. agg