«Geht es hier zu den Wasserfällen?»

Auf den BLS-Schiffen sind immer mehr Touristen zum Beispiel aus China, Indien oder den Golfstaaten unterwegs. Diese Gäste kennen das Schweizer ÖV-System wenig und benötigen mehr Informationen und mehr Betreuung als Gäste aus europäischen Ländern und aus der Schweiz», schreibt die BLS in einer Medienmitteilung. Deshalb führe sie diesen Sommer erneut das Projekt «Helpies bei der BLS-Schifffahrt» durch. Smileys, Emojis, Helpies, wie geht das?

20 Mitarbeitende der BLS

An der Ländte bläst eine steife Brise, und aufgetürmte Wolken lassen offen, wohin das Wetter sich wendet. Der Schaufelraddampfer Lötschberg liegt vor Ort, das Trüppchen einsteigender Passagiere ist eher bescheiden. Karin Graf hat über die BLS-blaue Bekleidung eine neongelbe Weste angezogen. Hinten und vorne steht gross in Blau das internationale Informations-«i». Sie ist eine der 20 Mitarbeitenden der BLS-Schifffahrt und vom BLS-Hauptsitz, die in der Schifffahrt-Hochsaison als Helpie eingesetzt werden. Bis zum 3. September, in den Stosszeiten von 10.30 bis 16.15 Uhr.

«Es ist schön und interessant, einmal ganz direkten Kontakt mit den Kunden zu haben.»Helpie Karin Graf

«Kann ich hier eine Thunersee-Rundfahrt machen?», fragt eine ältere Dame in Schweizer Dialekt. Karin Graf sagt, dass diese Frage ihr an diesem Morgen nicht zum ersten Mal gestellt wird. Bei der Ost-West-Bahnhofsproblematik von Interlaken finden sich manchmal auch Schweizer nicht ganz so gut zurecht. Ein junger Mann aus dem asiatischen Raum erkundigt sich nach den Wasserfällen. Karin Graf bestätigt, dass er auf dem richtigen Dampfer unterwegs ist.

Alle waren freundlich und hilfsbereit

Karin Graf ist Teamleiterin Kinderaufsicht und Führungssupport bei der BLS. Sie hat das Projekt Helpies, die in der Pilotphase letztes Jahr noch Ranger hiessen, mitentwickelt. Weil Ranger aber ein Beruf ist, entschied man sich für Helpie; als Helpie angeschrieben ist aber Karin Graf nicht. Ihr gefällt der Einsatz: «Es ist schön und interessant, einmal ganz direkten Kontakt mit den Kunden zu haben», sagt sie.

Die DS Lötschberg hat eine Runde über den Brienzersee gedreht und kehrt, angekündigt durch ein melodisches Hornsignal, an die Ländte zurück. Karin Graf steht beim Steg und schaut, ob jemand Hilfe braucht. «Ich hoffe, sie hatten eine schöne Reise mit der BLS-Schifffahrt», sagt sie, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Die Berner Oberländerin Rösli Mühlematter ist des Lobes voll: «Alle waren sehr freundlich und hilfsbereit», sagt sie.

Es gibt Tage, an denen es hektisch wird, insbesondere auch weil die Zeit zwischen der Ankunft der Züge und der Abfahrt der Schiffe eher eng ist. Dann führen die Helpies als Lotsen die Passagiere schnell von den beiden Unterführungen zur Ländte. Wenn die Fahrt mit dem Paradeschiff Lötschberg ansteht, sind jeweils zwei Helpies im Einsatz, weil die Betreuerin der Kinderkajüte diese Zusatzfunktion übernimmt. Die BLS legt den Fokus des Projekts auf die Ländte Ost, weil hier der Anteil an internationalen Besuchern höher ist. Im August werden während zweier Wochen auch an der Ländte Thun Helpies eingesetzt. Beim Bahnhof Interlaken-West haben seit drei Jahren die TOI-Angels eine ähnliche Funktion. Die BLS und die Tourismusorganisation Interlaken sind gegenseitig über die Angebote informiert.

(Berner Zeitung)