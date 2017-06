Gemeindevertreter kriegten heisse Eisen serviert

Thomas Bähler, Verwaltungsratspräsident der Spital STS AG, nutzte die Möglichkeit, die ihm am Mittwoch im Rahmen der Delegiertenversammlung des Entwicklungsraums Thun (ERT) geboten wurde: Er weibelte dafür, dass die Gemeinden vom Zulgtal bis ins Niedersimmental sich politisch dafür engagieren, dass der Knoten rund um den Spitalstandort Zweisimmen endlich gelöst wird.

Konkret suchte er den Support für das Anliegen, wonach der Kanton künftig jährlich 3,4 Millionen an den Betrieb des Spitals beisteuern soll. Zum einen kritisierte Bähler den fehlenden Support aus der betroffenen Region, zum anderen äusserte er sein Unverständnis darüber, dass der Kanton einen Spitalbetrieb bestelle, der nachweislich defizitär sei.

«Wir möchten in Zweisimmen ein neues Spital bauen, und wir möchten über die Leistungen diskutieren, die wir dort erbringen sollen», sagte Thomas Bähler. «Doch auch nach zehn Jahren planen und rechnen sieht es nicht danach aus, als könnten wir eine Lösung finden.» Er mahnte, dass die medizinische Versorgung sich verschlechtern werde, auch weil in den nächsten Jahren Hausärzte pensioniert werden, die noch keine Nachfolgelösung haben. «Kurzum: Wenn das Spital Zweisimmen eines Tages nicht mehr steht, ist das die Schuld der Politik und nicht die unsere.»

Auf Antrag von Thuns Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) entschied die Versammlung, dem Regierungsrat seine Besorgnis zu übermitteln, dass die Knörze im Simmental mittelfristig auch das Spital Thun gefährden.

Kritik an der Post

Ferner nutzten die Gemeindevertreter die Gelegenheit, Andreas Neugebauer, Leiter der zuständigen Verkaufsregion der Post, zu deren Zukunftsplänen zu befragen. Nicht nur die Kommunikation wurde etwa von Jolanda Luginbühl, Gemeindepräsidentin aus Aeschi, kritisiert, sondern auch das Vorgehen. «Ich habe den Verdacht, dass die Post den Kundenrückgang beschleunigen will, indem sie den Service abbaut», monierte Ursulina Huder (SP) aus Steffisburg.

Regula Hänni, Gemeindepräsidentin aus Blumenstein, kritisierte, dass Bargeldgeschäfte wohl an der Haustüre erledigt werden können, aber nur mühsam, «weil niemand mehr genau weiss, wann der Pösteler kommt».

Andreas Neugebauer gestand ein, dass viele Angebote der Post zu wenig bekannt seien, die den allfälligen Verlust einer Poststelle sehr wohl verschmerzbar machen könnten. Er betonte aber auch, dass der Konzern die Anliegen von Kunden und Gemeinden ernst nehme und allenfalls Anpassungen mache. So ist die Bareinzahlung an der Haustür ab Herbst in all jenen Gebieten möglich, die über eine Postagentur verfügen – und nicht nur dort, wo es den Hausservice gibt.

«Aber es ist eine Tatsache, dass zum Beispiel vielen Kunden nicht bekannt ist, dass sie in einer Agentur Einzahlungen nicht nur mit der Postcard machen können, sondern auch mit der Bankkarte», sagte Neugebauer und versicherte: «Wir schliessen keine Poststellen, wenn wir nicht einen mindestens ebenso guten Ersatzservice anbieten können.»

Positive Rechnung

Mit einem Ertragsüberschuss von 64'218 Franken schliesst die Rechnung des ERT besser ab als geplant. Budgetiert war nämlich ein Defizit von 33'000 Franken . Unter anderem blieben die Personalkosten auf der Geschäftsstelle unter Plan, und Beiträge aus verschiedenen Projekten spülten mehr als 30'000 Franken in die Kasse. Für 2017 ist indes wieder ein Defizit von 31'500 Franken budgetiert. Dieses würde das Vermögen des Vereins von heute 176'000 auf 145'000 Franken sinken lassen. (Berner Zeitung)