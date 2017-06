Gleitschirmpilot fliegt in Starkstromleitung

Am Sonntag kurz nach 15.45 Uhr beabsichtigte ein Gleitschirmpilot, den Landeplatz im Bereich Boden in Pohlern anzufliegen, als er mit einer Starkstromleitung kollidierte und in der Folge zu Boden stürzte. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Montagnachmittag mit.

Ersthelfer, darunter First Responder sowie Passanten, betreuten den 60-jährigen Verunfallten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Er musste schliesslich in kritischem Zustand mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden.

Gleichentags, um zirka 16.10 Uhr, kam es in Turbach (Gemeinde Saanen) zu einem weiteren Gleitschirmunfall. Passanten hatten beobachtet, wie ein Gleitschirm vom Parwengsattel her in Richtung Turbachtal flog und dabei aus noch zu klärenden Gründen in der Luft in Schwierigkeiten geriet.

Gemäss jetzigem Kenntnisstand stürzte die 21-jährige Pilotin in der Folge im Raum Turbach Statt aus rund 20 Metern Höhe zu Boden.

Umgehend rückten Einsatzkräfte zum Unfallort aus. Die schwer verletzte Frau wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit der Rega ins Spital transportiert. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in kritischem Zustand.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zu den beiden Unfällen aufgenommen. (flo/pkb)