Gratis-ÖV im Ortsverkehr auch für die Einheimischen

Nun beteiligt sich auch die Gemeinde Lenk mit 105'000 Franken (20 Prozent) am Projekt «ÖV inklusive», und somit profitieren auch die Einheimischen ab dem 1. Juli vom attraktiven Angebot. Dies entschieden die 94 anwesenden Stimmbürger am Dienstagabend an der Gemeindeversammlung. Ein persönlicher Ausweis kann bei der Gemeindeverwaltung durch die Lenker Bevölkerung abgeholt werden.

Die breit abgestützte Finanzierung durch die Bergbahnen, durch Lenk-Simmental-Tourismus AG, durch eine pauschale Kurtaxenerhöhung bei den Ferienwohnungsbesitzern und einer individuellen Erhöhung durch Hotellerie, Camping und Gruppenunterkünfte ­ermöglicht Gästen mit der «Simmental Card» die unentgeltliche Benützung der öffentlichen Bus­linien im Ortsverkehr.

Zum «ÖV inklusive» gehören die Buslinien Bühlberg, Simmenfälle, Iffigenalp, die Reka-Linie und zur Winterszeit der ­Skibus. Gemeinderat Hansjörg Schneider zur Einführung von «ÖV inklusive»: «Die Versuchsphase läuft bis Ende 2018, dann wird eine Neubeurteilung vorgenommen. Wir erwarten weniger Individualverkehr im Dorfkern, auch im Hinblick auf die geplante Dorfkerngestaltung.»

Positive Finanzzahlen

An der Versammlung waren die Stimmbürger mit Gemeindepräsident Christian von Känel und seinem Gemeinderat in allen fünf Vorlagen einig. Mit durchwegs positiven Finanzzahlen präsentiert sich die Jahresrechnung 2016 besser als erwartet. Im Gesamthaushalt konnte Finanz­verwalter Roland Abbühl einen Ertragsüberschuss von 663'134 Franken ausweisen, dies bei ei­nem Ertrag von 14,185 Millionen Franken und einem Aufwand von 13,522 Millionen.

Der allgemeine Haushalt hat mit 235'237 und die Spezialfinanzierungen aufgeteilt in Wasser, Abwasser, Abfall und für die Feuerwehr mit 427'896 Franken zum guten Ergebnis beigetragen. Projektverzögerungen unter anderem zur Erneuerung des Gemeindehauses, zu Belags- und Strassensanierungen sowie zur Sanierung des Aussenbeckens im Erlebnisbad führen zu wesentlich geringeren Investitionen von 1,2 Millionen Franken als den vorgesehenen 10,5 Millionen.

Drei Kredite freigegeben

Zur Sanierung der bald 30 jährigen Heizungsanlage im Alters- und Pflegeheim Halten wurde ein Bruttokredit über 380'000 Franken genehmigt. Die Holzschnitzel kombiniert mit einer Ölheizung für den Schwachlastbetrieb wurde altersbedingt störungsanfällig. Im Frühling 2018 wird nun die Heizung samt Steuerung erneuert. Dazu wird ein Kombispeicher eingebaut und verschiedene Optimierungen auch bei der Wärmeverteilung vorgenommen.

Im Weiteren wurde für die Leitungssanierung für Frischwasser und Abwasser im Maurengässli 360'000 Franken zugesichert, und ein Nachtragskredit von 250'000 Franken für den Teilersatz der Entwässerungsleitung an der Bühlbergstrasse wurde gesprochen. (Berner Zeitung)