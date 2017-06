Grosse Gefühle unter freiem Himmel

Schlechte Mütter und ein unverhoffter Vater, singende Teenager und unbeholfene Flirtversuche, ein junger Mann auf der Suche nach seinen Wurzeln und ­unerkannte Heldinnen. Das 20. Kino-Open-Air am Blausee hat eine grosse Bandbreite an Filmen zu bieten. Die Genres reichen von Komödie und Musical über Romanze und Abenteuerfilm bis zum Drama. Insgesamt werden vom 15. Juni bis 1. Juli elf Filme auf einer 17 Meter breiten Grossleinwand vor der beeindruckenden Kulisse mit Bergen und See gezeigt.

Den Anfang macht «Bad Moms» am Donnerstag, 15. Juni. In der Komödie dreht sich alles um den Wandel einer braven Ehefrau zur «Bad Mom». Am Freitag, 16. Juni, wird es komisch und romantisch zugleich, wenn ein junger Mann versucht, sich mittels Zeitreise perfekt auf seine Herzdame vorzubereiten: «Alles eine Frage der Zeit – About ­Time». Am Samstag, 17. Juni, erlebt der lebenslustige Samuel, wie er «Plötzlich Papa» wird und mit der Zeit Gefallen an seiner neuen Rolle findet.

«Die Schöne und das Biest»

In «Silver Linings» helfen sich der depressive Pat und die von psychischen Problemen geplagte Tiffany gegenseitig aus ihren Lebenskrisen. Die Tragikomödie wird am Mittwoch, 21. Juni, gezeigt. «Brooklyn» erzählt am Donnerstag, 22. Juni, die bewegende Geschichte einer irischen Immigrantin, die in den Fünfzigerjahren versucht, in den USA Fuss zu fassen.

«Unerkannte Heldinnen» sind die drei schwarzen Frauen, die zu einer Zeit für die Nasa arbeiten, als weisse Männer das Leben in den USA bestimmen. Der Film läuft am Freitag, 23. Juni. Am Samstag, 24. Juni, wird es musikalisch mit der Romanze «La La Land».

In «Crazy – Stupid – Love» am Mittwoch, 28. Juni, wird der beim Flirten unbeholfene Cal von Frauenheld Jacob unter dessen Fittiche genommen. Doch Cal will nur eines, zurück zu seiner alten Liebe. Um Werbeversuche geht es auch im Musical «Sing Street» am Donnerstag, 29. Juni. Hier gründet der 14-jährige Conor mit ein paar Jungs eine Band, um die schöne Raphina zu beeindrucken.

Musik und Abenteuer bieten die «Die Schöne und das Biest» am Freitag, 30. Juni. Mit «Lion – der lange Weg nach Hause» endet am Samstag die Filmsaison am Blausee. Das Drama handelt von der Reise eines jungen Mannes in die Vergangenheit, der als Kind seine Heimat in einem indischen Dorf verlassen hat.

Dine & Cinema

Alle Filme in deutscher Sprache. Es gibt keine reservierten oder ­nummerierten Plätze, viele Plätze sind regengeschützt. Filmstart ist jeweils circa um 21.30 Uhr. Warme Kleider ­werden empfohlen. Die Vorstellungen finden bei jeder Witterung statt. Als kulinarisches Vorspiel gibt es zu jedem Film ein passendes Dreigang­menü inklusive reservierten und regengeschützten Sitzplatzes zum Preis von 81 Franken. Beginn für das Dine & Cinema ist jeweils um 19 Uhr, eine Reservierung ist unter 033 672 33 33 oder info@­blausee.ch erforderlich.

Infos und Tickets: kino.blausee.ch. (Berner Oberländer)