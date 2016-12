Grünes Licht für die Rennen in Adelboden

Zum Jahresende positive Neuigkeiten aus Adelboden: Die Schneekontrolle durch die FIS hat das am Chuenisbärgli erfolgreich bestanden. Die Weltcup-Rennen können am 7. und 8. Januar durchgeführt werden, wie Emmanuel Couder, Race Director der FIS bestätigt. Damit sei die intensive Arbeit der Beschneiungsmannschaft der Bergbahnen Adelboden und des Pistenteams rund um Rennleiter Hans Pieren und Pistenchef Toni Hari gewürdigt worden, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung.

In den kühlen Nächten konnte genügend Schnee produziert werden, um eine solide Grundlage für die Rennpiste zu erstellen. «Aktuell ist die Piste in einem guten Zustand. Die Schneedicke bewegt sich zwischen 50 und 80 cm. Die Rennpiste wird bis am 2. Januar für die Gäste offen sein. Jede Fahrt ist gut für die Piste», erklärt Rennleiter Pieren.

In Adelboden hofft man nun, dass es nachts weiterhin kalt bleibt, um der Piste den nötigen Feinschliff zu verpassen. Das Pistenteam arbeitet weiterhin mit Hochdruck an der Fertigstellung der Strecke. Noch vor Silvester ist ein Training der Schweizer Slalomfahrer am Chuenisbärgli geplant. (tag/pd)