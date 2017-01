Heisse Klänge in der Kälte

Bereits zum 13. Mal heizten Schweizer Musiker auf der Interlakner Höhenmatte am Sonntag zum Neujahr tüchtig ein. Am diesjährigen «Touch the Mountains» standen Trauffer, 77 Bombay Street, Dabu Fantastic und Nickless auf der Bühne.

Das Konzert wurde von Jungfrau World Events, Interlaken Tourismus und Congress Centre Kursaal Interlaken organisiert und war fürs Publikum wiederum kostenlos. Nur wer ganz vorne mit dabei sein wollte, konnte sich ein Ticket für den «Golden Circle» beschaffen. (nik)