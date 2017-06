Hundert Jahre und ein neues Schwert

Auf dem Gelände der alten Eisbahn in Matten haben die Pfadis Unspunne ein schönes Heim und viel Platz für Spiele. Im darüberliegenden Rugenwald und auf dem Weg zur Ruine Unspunnen gibt es so manchen Ort, der vielen Bödelern aus ihrer Pfadfinderzeit in Erinnerung geblieben ist: Waldweihnacht, Postenläufe, Taufen. Am Samstag war das Thema der Jubiläumsübung die eigene Geschichte.

Entstanden ist die Pfadfinderabteilung Unspunne im Ersten Weltkrieg, als die Bödeli-Buben sich wilde Kämpfe lieferten. Seither haben viele Kinder Brücken gebaut, Knoten gelernt, Rätsel gelöst, Seil gezogen und lebenslange Freundschaften geschlossen. Die 50 Kinder, die aktuell bei den Pfadi sind, erlebten am Samstag eine spannende Jubiläumsübung, in ihrem grauen Jubiläums-T-Shirt mit dem Abteilungswappen.

Organisiert hat den Anlass, zu dem Eltern und die Öffentlichkeit eingeladen waren, der Verein Ehemalige Pfadi Unspunne. Als Höhepunkt wurde ein Schwert enthüllt und auf den Namen Unspunne-Schwert getauft. Das Thema des Pfingstlagers war die König-Artus-Sage gewesen, dazu passte ein Schwert.

Allerdings hatten die Rover der Abteilung Unspunne früher einmal ein Schwert besessen, das als eine Art Wanderpreis für ausgezeichnete Leistungen eingesetzt wurde. Dieses wurde – da lässt sich eine gewisse Parallele zum Unspunnenstein ziehen – vor einigen Jahren gestohlen und ist seither verschollen.

Abteilungsleiterin Melanie von Känel zog eine positive Bilanz zum Jubiläumsfest mit der offiziellen Feier mit den Behörden am Freitag und dem Spielfest am Samstag. (Berner Zeitung)