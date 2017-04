Japaner Herren-Dominanz und Petra Klingler Fünfte

Sportklettern kennt drei Disziplinen, nämlich Bouldern, Lead sowie Speed, und erfreut sich ­steigender Beliebtheit. Spätes­tens seit die Bonstetterin Petra Klingler letztes Jahr in Paris zur Weltmeisterin gekürt wurde, wird der publikumswirksame Sport auch in der Schweiz mit grossem Interesse verfolgt.

78 Athletinnen und 115 Athleten aus 35 Nationen waren in der zum Boulderzentrum umfunktionierten Meiringer Tennishalle am Start. Als ­Gastgeber konnte die Schweiz 19 Teilnehmende melden. Mit 14 Athleten waren die Japaner die zweitgrösste Delegation.

20 Tonnen Material

Im vergangenen Jahr führte das Meiringer Organisationskomitee mit Christian Willi an der Spitze den ersten Weltcupanlass durch. Das 12-köpfige Team blieb zusammen und nahm ohne Unterbruch die Arbeit für den diesjährigen Event auf. Präsident Willi freute sich über die tolle Stimmung an den Wettkampftagen und zollte seinem OK und den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ein grosses Lob.

Er verfügte über ein Budget von rund 350'000 Franken, darin sind Sponsorenbeiträge in Geld und Naturalien sowie Eintritte und Erlöse aus dem Verpflegungs- und Warenverkauf eingeschlossen.

«Manchmal klappt das Top halt um Fingerbreite nicht, so wie im letzten Finaldurchgang», erklärte Petra Klingler nach dem Wettkampf. Die 25-Jährige war super unterwegs, für einen Medaillenrang fehlte das berühmte Quäntchen Glück bei den finalen Griffen.

Nebst ihrem Studium an der Uni Bern will sie alle sieben Boulder-Weltcups bestreiten und reist bereits in den nächsten Tagen zur Ausscheidung nach Fernost. «Ich darf mir als Weltmeisterin nicht selber zu hohen Druck aufsetzen und muss locker bleiben. Mein Ziel ist, gute Platzierungen in den nachfolgenden Wettkämpfen zu erreichen mit Fokus auf den Gesamtweltcup», gab sie nach der Rangverkündigung bekannt.

Von den Schweizer Männern schaffte es leider kein Athlet in die Finaldurchgänge. «Dies wird sich aber bestimmt ändern in den nächsten Jahren angesichts des vielversprechenden Nachwuchses», ist OK-Präsident Willi zuversichtlich. Der Sportkletteranlass soll auch nächstes Jahr wieder in Meiringen zur Austragung kommen. (Berner Oberländer)