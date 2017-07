Jetzt stehen sie unter Strom

«Es steht der Rohbau, das Dachgeschoss ist aufgerichtet. Mit der Lehrabschlussprüfung ist eine erste Etappe auf der Berufslaufbahn gemeistert. Mit dem Fähigkeitsausweis in der Hand gilt es nun selber anzupacken in einem spannenden Beruf, bei welchem Kopf, Herz und Hand eine entscheidende Rolle spielen», betonte Ernst Meier, Vizerektor des Bildungszentrums Interlaken (BZI), in seinem Grusswort.

«Motivation und Leidenschaft sind Antrieb, ständige Weiterbildung schafft Sicherheit, und die Zusammenarbeit im Team bringt den persönlichen Erfolg – in welchem Beruf auch immer», ist Gastreferent Theo Maurer als Ausbildungschef der Alpinen Rettung Schweiz überzeugt.

Eine starke Truppe

Kürzlich trafen sich 77 junge Elektroinstallateure und Montage-Elektriker zur Abschlussfeier im Kirchgemeindehaus Matten. Sie wurden begleitet von rund 300 Personen, die sie als Lehrmeister, Lehrer, Eltern oder Freunde durch die Lehrzeit begleitet haben.

Alle zusammen sind sie mitverantwortlich für den erfolgreichen «Etappensieg». «Über 85 Prozent haben die Abschlussprüfung bestanden, einige mit Spitzenresultaten. Das ist ein sehr guter Erfolg und spricht für die seriöse Arbeit auf der ganzen Linie. Ein Meilenstein für die starke Truppe, das macht uns Oberländer auch stolz», freute sich Jürg Röthlisberger, stellvertretender Prüfungsexperte der Elektroberufe im Kanton Bern.

Höchstnoten erzielten: Die Note 5,4 erzielten Thimotheo Hess, Spiez (Grossen & Tschabold Elektro AG) und Patrick Trummer, Adelboden (Licht- und Wasserwerke Adelboden AG). Micha Müller, Lenk (Elektro E. Schneider AG) und Mischa Müller, Thun (Brunner und Imboden AG), schlossen mit Note 5,3 ab, gefolgt von Martin Beutler, Burgdorf, (Rebmann Elektro AG), Michael Beutler, Wynigen (Elek­tro Zahnd AG) und Patrick Maurer, Frutigen (Markus Moser AG), mit Note 5,2.

Elektroinstallateure EFZ: Fabio Abbühl, Thun; Oliver Aebischer, Burgdorf; Sabrina Balli, Steffisburg; Martin Beutler, Burgdorf; Michael Beutler, Wynigen; José Barros Cunha, Bern; Sascha Beer, Jegenstorf; Joel Berger, Spiez; Nicola Boss, Gstaad; Simon Boss, Saanenmöser; Jan Buess, Burgdorf; Fabian Burri, Bern; Patrick Dähler, Burgdorf; Marc Dietrich, Bönigen; Michel Edzimbi Mezing; Danilo Fantone, Zweisimmen; Thomas Feller, Uetendorf; Sandro Gafner, Matten b. Interlaken; Fabian Gerber, Spiez; Pascal Graf, Orpund; Sven Graf, Thun; Michael Grossen, Thun; Kevin Grossenbacher, Madiswil; Timotheo Hess, Spiez; Sven Hirsbrunner, Uetendorf; Marco Kessi, Thun; David Luginbühl, Oey; Patrick Maurer, Frutigen; Micha Müller, Lenk im Simmenthal; Mischa Müller, Thun; Nezir Ibrahimi, Matten b. Interlaken; Sven Jaussi, Wattenwil; Sandro Kummer, Kirchberg BE; ­Elvedin Mehmedovic, Brienz; Aleksandar Milosevic, Lenk im Simmental; Diego Moreira Galtetho, Thun; Patrick Neuenschwander, Burgdorf; Defrim Pulaj, Bern; Benoit Reusser, Bern; Sandro Rieder, Wilderswil; Lorenz Rö­theli, Spiez; Gian-Luca Salvetti, Bern; Pascal Schädler, Heimberg; Victor Schranz, Steffisburg; Julien Schild, Brienz; Sabatin Schneider, Bern; Niklas Sinzig, Gwatt; Simon Straubhaar, Spiez; Kevin Stoller, Grindelwald; Simon Studer, Wilderswil; Simon Tschan, Spiez; Jeffrey van den Boezem, Bern; Timon von Allmen, Uetendorf; Patrick Trummer, Adelboden; Fabian Wenger, Interlaken; Lars Wieland, Thun; Dario Zehnder, Seftigen; Reto Zysset, Bern.

Montage-Elektriker EFZ: Yves-Andres Amigo y Viader, Steffisburg; Niklas Böhlen, Heimberg; Betim Etemi, Hilterfingen; Julian Früh, Thun; Reto Graber, Spiez; Noah Heynemann, Uetendorf; Subananth Kathiravelu, Interlaken; Ivan Marino Amor, Thun; Alex Michel, Grindelwald; Samuel Moor, Brienz; Patrick Mühlematter, Spiez; Joël Perret, Matten b. Interlaken; Florian Plachtzik, Hondrich; Jan Ryter, Hondrich; Sven Spycher, Spiez; Patrick Teuscher, Gstaad; Samuel Trummer, Frutigen; Janosch Villet, Spiez; Oliver Walker, Gstaad. (Berner Zeitung)