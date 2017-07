Junger Secondo singt im Jodlerclub

Auf dem Facebook-Kanal des Jodlerklubs Lauterbrunnen liess kürzlich ein Beitrag aufhorchen: «Unser neues Mitglied, Sergio Pose Blanco – herzlich willkommen!», dazu ein Bild, das einen Teenager zeigte mit unverkennbar südländischem «Gsüün», in eine Kühermutzjacke gekleidet und mit einem etwas zu kleinen Hut auf dem Kopf.Sein Lächeln auf dem Bild wirkt etwas erzwungen. Doch dieser Eindruck täuscht: Sergio Pose Blanco ist durchaus glücklich, dass er im Jodlerklub Lauterbrunnen mittun kann. Er dürfte schweizweit zu den ersten jodelnden Secondos gehören.

Sergios Eltern stammen aus A Coruña, einer Stadt im äussersten Nordwesten Spaniens. Aus beruflichen Gründen kamen sie in den 80er-Jahren in die Schweiz und liessen sich in Lauterbrunnen nieder. Sergio ist hier geboren und aufgewachsen. Er besitzt beide Pässe und spricht beide Sprachen – seine Eltern reden mit ihm Spanisch, er antwortet auf Deutsch. «Ich fühle mich als Lauterbrunner», sagt er, und sein akzentfreier Oberländer Dialekt unterstreicht dies.

Hockey, Klettern, Jodeln

Wie es in diesem Tal halt so passiere, sei auch er irgendwann mit Volksmusik in Berührung gekommen. «Jodelgesang gefällt mir viel mehr als das, was man heutzutage im Allgemeinen so hört», meint Sergio. Wenn der Jodlerklub in Lauterbrunnen ein Platzkonzert gab, sah man den 14-Jährigen immer öfter im Publikum. Davon nahm auch Sergios Nachbar Peter von Allmen («Rohr-Peter») Kenntnis. Und nahm den Achtklässler mal mit an eine Jodlerprobe im Mehrzweckhaus Stöckli gleich neben der Kirche. Für Sergio war bald einmal klar, dass er dem Klub beitreten möchte.

Die Volksmusik ist nicht das Einzige, das ihn interessiert. Sergio ist auch ein begeisterter Kletterer und im Winter fährt er ­gerne Ski. Auch im Eishockeyklub SC Jungfrau Lauterbrunnen-Wengen macht er als Junior mit und möchte irgendwann in die Aktivmannschaft übertreten. Beruflich sieht er seine Zukunft als Handwerker. Als Polymechaniker war er schon einige Male schnuppern, auch eine Lehre als Metallbauer kommt infrage.

Der Jodlerklub Lauterbrunnen probt unter der Leitung von Roland Wyss. In der hinteren Reihe singt Sergio Pose Blanco mit. Bild: Christoph Buchs

Mit Abstand der Jüngste

Und wie hat sein Umfeld darauf reagiert, dass er mit seinen spanischen Wurzeln in die urchige Welt der Schweizer Volksmusik eingetaucht ist? Durchwegs positiv, erzählt Sergio. Seine Eltern hätten sich sehr gefreut, dass er dem Jodlerklub beigetreten sei. Und seine Kollegen? «Ein paar finden es lustig, aber Probleme gibt es deswegen keine.» Auch die Jodler hätten ihn freundlich aufgenommen. «Als ich hierher kam, wurde ich kurz vorgestellt und habe dann bereits mitgesungen», sagt Sergio. Dass er mit Jahrgang 2002 im Jodlerklub in seiner Alterskategorie allein dasteht, stört ihn überhaupt nicht.

Sergio findet sich in den Volksliedern des Jodlerklubs schon ziemlich gut zurecht. Seine Mitjodler unterstützen ihn, bringen ihn auf den Notenblättern schon auch mal auf die richtige Gesangslinie. «Wir freuen uns sehr, dass Sergio bei uns mitmacht», sagt Dirigent Roland Wyss. «Er ist im Dorf gut integriert. Und singt mit Freude.»

Bisher bestritt der Schüler mit dem Klub noch keine Auftritte. Im Juli stehen diverse Platzkonzerte beim alten Schulhaus auf dem Programm. Höchstwahrscheinlich wird Sergio Pose Blanco schon diesen Freitag, 7. Juli, im Kühermutz strammstehen und «Dr Stoubbach» bejodeln. (Berner Oberländer)