Kritisch-Doppelbödiges im Zirkuszelt

Wenn die Powerfrauen des pfiffigen Kleintheaters im Kiental mit ihrer Ideenfülle zuschlagen, ist Vorsicht geboten. Nur zu leicht kann es passieren, dass man sich selbst aufs Korn genommen sieht, wo man doch glaubte, für einen Moment von den eigenen Belangen abgelenkt zu werden. Typisch Alpentheater eben.

Allerdings spielen sich die bewusst gesellschaftskritischen Doppelbödigkeiten diesmal nicht im Theater, sondern im Zirkuszelt ab. In aller Unschuld von liebenswerten pelzigen und gefiederten Geschöpfen abgefeuert, schlagen die verbalen Geschosse ungnädig und treffsicher genau dort ein, wo so manches im Argen liegt.

Falscher Käfer auf dem Rücken

Zunächst herrscht eitel Sonnenschein in Wald und Stall. Jeder ist zufrieden mit dem, was er ist, hat und kann. Doch dann taucht der redegewandte und aalglatte Mistkäfer Mike (Christoph Schmid) auf, und schon bald stimmt gar nichts mehr.

Profitgier, Geltungsdrang und Leistungsdruck ergreifen die einst so friedlichen Tiere und treiben sie (und auch die Zuschauer) an den Rand des Erträglichen. Erst kurz vor Schluss dann die Erlösung: Durch die Macht der Erkenntnis ge­läutert, finden die Tiere zu ihrem wahren Selbst zurück, der falsche Käfer hingegen zappelt hilflos auf dem Rücken.

Es grenzt an Genialität, deftige Kost auf derart leichtverdauliche Weise zu servieren. Schneller Witz, authentisches Spiel und klug gesetzte Pointen sorgten für viel Gelächter – bis das Begreifen einsetzte. Sjoukje Benedictus, die künstlerische Leiterin, freute sich sichtlich über den Erfolg.

«Noch hat ein wenig Schwung gefehlt», äusserte sie sich zwar kritisch, doch das sei ein bekanntes Phänomen bei einer Premiere. Und der Begeisterung des Publikums tat dies keinen Abbruch. «Die Reise ins Kiental hat sich gelohnt!», schwärmte ein Zuschauer.

Die mit vier Profischauspielern und -schauspielerinnen versetzte Alpentheater-Crew lieferte sowohl individuell wie auch als tanzendes und singendes Ensemble eine beeindruckende Leistung ab. Besonders herausragend war Daniela Wölfel als Huhn Carla. Echter kann selbst ein echtes Huhn nicht sein. Auch die Band Sulp überzeugte durch ihre klangfarbenreiche Untermalung.

Und dann war da noch ein Jungwolf (Remo Grossen), der – wen wunderts – auf der Suche nach Integration durchs Stück jagte. Der theaterbegeisterte Sechstklässler ist durch eine stellver­tretende Lehrerin auf das Alpentheater gestossen. Dass er der Jüngste sei, habe gar keinen Einfluss auf die Teamarbeit gehabt, meinte Remo. Es sei eher eine Win-win-Situation für alle ge­wesen.

Wie die anderen Schauspieler, so zeigte auch er sich besonders angetan vom familiären Gefüge der «Alpentheater-Bande» und von der auf Improvisation basierenden Arbeitsweise von Sjoukje Benedictus. Ob sein Berufswunsch etwa in Richtung Schauspiel geht? «Das ist bestimmt schwierig, aber ...» – verschmitzt lachend spielte er auf das eben Erlebte an – «... es wäre schon ‹kuhl›!»

Vorstellungen bis 4. März im geheizten Zirkuszelt auf dem Areal der Eisbahn in Kiental.

Weitere Informationen unter: www.alpentheater.ch