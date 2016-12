Kunstwerk aus Eis und Lichtermeer

«Dies ist ein stiller Anlass mit Lichterzauber, zum Sichbegegnen, Verweilen und Geniessen», erklärte Raphael Perdrizat, OK-Mitglied von «125 Jahre Interlaken». Am Montagabend, dem zweiten Weihnachtstag und Stephanstag, waren mehr als zwanzig Helfer im Einsatz.

Sie zündeten im Schlossgarten die mehr als 5700 Kerzen – eine für jeden Einwohner – in Bechern mit dem «125 Jahre Interlaken»-Logo an. Eine Sisyphusarbeit, bei der das Team nur langsam vorankam, denn der starke Westwind blies die Flammen immer wieder aus.

«Wir hätten eigentlich lieber Schnee als Luft», sagte dazu OK-Präsident Daniel Beutler. Doch schliesslich leuchtete das Lichtermeer vor der Skyline von Interlaken in voller Pracht. So hatte man den Schlossgarten noch nie gesehen. Aus den Lautsprechern ertönten weihnächtliche Lieder, gesungen von Chören, untermalt vom Schlagen der Kirchturmuhren.

Mehr als 300 Personen fanden sich nach und nach ein, um den Lichterglanz zu bewundern, zu plaudern und die besondere Atmosphäre zu geniessen. Etliche Einwohner halfen auch beim Anzünden. «Das finde ich toll. Man merkt, dass die Leute Freude haben. Die Idee für den Lichterglanz wurde eingesandt», so Perdrizat.

Viel bestaunt und fotografiert wurde auch die prachtvolle Eisskulptur mit dem Interlaken-Logo von Künstler Bruno Hänggi. Beidseits des Kunstwerks loderte Feuer in gläsernen Schalen – ein malerischer Anblick. Etliche Kinder liessen es sich nicht nehmen, die Skulptur mit den Händen zu berühren, um sich zu vergewissern, dass sie wirklich aus Eis war.

Am Stand der Festwirtschaft konnten sich die Einwohnerinnen und Einwohner mit Glühwein und Früchtetee stärken. Beutler: «Ansprachen gibt es heute bewusst keine, weil wir die Stimmung, die Gefühle und die Klänge reden lassen. Denn wir finden, dass wir im Jubiläumsjahr genug gesagt haben.» Das gesamte Jahr sei vom Wetter geprägt gewesen und «für das OK kein leichter Sommer», so Daniel Beutler.

Seine Schluss­bilanz: «Für die meisten Interlakner war in dem Jahr irgendetwas Schönes dabei. Dem OK und den Helfern geht es gut. Wir sind motiviert bis zum letzten Moment, schauen happy zurück und nach vorne.» (Berner Oberländer)