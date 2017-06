«Les Arts Gstaad» nimmt weitere Hürde

Das Projekt eines neuen Kulturzentrums namens «Les Arts Gstaad» hat eine weitere Hürde genommen. Die Gemeinde Saanen und der Kanton Bern haben die Überbauungsordnung und das Baugesuch publiziert.

Nun läuft die zweite öffentliche Auflage. Nach der Behandlung allfälliger Einsprachen und der Klärung der Finanzierung wird die Gemeindeversammlung über die Realisierung des Projekts entscheiden können.

Das Projekt besteht aus drei Bauwerken, wie die Promotoren am Dienstag in Erinnerung riefen: Erstens das Kulturzentrum, zweitens ein Erschliessungstunnel und drittens ein neuer Busbahnhof. Bauherrin des Kulturzentrums ist eine Stiftung. Den Tunnel will die Gemeinde Saanen bauen und den Busbahnhof die Montreux-Oberland-Bahn (MOB).

Für den Bau des Kulturzentrums rechnet die Trägerstiftung mit Kosten von rund 105 Millionen Franken. Die Finanzierung sei auf gutem Weg, heisst es in der Pressemitteilung. Mittlerweile seien 76 Millionen Franken gesichert und zugesagt. Es fehlen also noch 29 Millionen Franken.

Die Finanzierungsaufgabe bleibe anforderungsreich, räumte Stiftungsratspräsident J. Markus Kappeler ein. «Wir sind aber heute zuversichtlicher denn je, dass es gelingen kann, der Gemeindeversammlung das Projekt eines finanzierten Kulturbaus präsentieren zu können.»

Im Kulturzentrum sollen Kunstausstellungen, Konzerte und weitere Publikumsveranstaltungen stattfinden. Der Saal mit maximal 1200 Plätzen soll das bestehende Konzert-Zelt des Menuhin Festivals ersetzen. (mb/sda)