Mann nach Badeunfall im Spital

Am Sonntag kurz nach 17 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Badeunfall in Unterseen ein. In Begleitung von Kollegen fuhr ein 19-Jähriger mit einem Pedalo von der Schiffländte Neuhaus zu einem Holzfloss auf dem Thunersee. Nachdem er von der Plattform ins Wasser gesprungen war, geriet er aus noch unbekannten Gründen in Seenot.

Passanten konnten den Mann aus dem Wasser retten und leisteten sofort Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der Mann wurde schliesslich nach der medizinischen Versorgung vor Ort in kritischem Zustand mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital geflogen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen. (mb/pkb)