Modegeschäft zügelt in die ehemalige Bank-Filiale

Seit April 2015 ist die ehemalige Filiale der Berner Kantonalbank (BEKB) im Chalet Steinbock im Dorfzentrum Mürrens leer stehend. Dies ändert sich nun: Martin von Allmen und Leni Siegfried, zwei «Heimweh-Mürrner», haben der Bank das Lokal als Stockwerkeigentum abgekauft.

Martin von Allmen ist in Mürren aufgewachsen. Seine Partnerin Leni Siegfried ist gebürtige Lenkerin und übrigens ehemalige Leiterin der Mürrner Bankfiliale von 1992 bis 1995. Sie betreibt seit zwei Jahren das Modegeschäft Alpine Style in Mürren – allerdings nicht im Dorfzentrum, sondern im Chalet Myrrena an der «Hehmatten». Ab Samstag wird das Modegeschäft in der ehemaligen Bankfiliale weiter­geführt, wie einer Medienmit­teilung zu entnehmen ist.

Dafür musste allerdings zuerst die Überbauungsordnung angepasst werden; denn nach bisherigem Recht durfte die Liegenschaft einzig als Bank genutzt werden. «Die Gemeinde hat für eine Anpassung der Überbauungsordnung Hand geboten», steht in der Mitteilung.

Somit stand dem Umzug des Alpine Style in die Liegenschaft rechtlich nichts mehr im Weg, nachdem der Kaufvertrag im Februar besiegelt worden war. Seither standen umfassende Renovationsarbeiten dazu an, die frühere Schalterhalle für ihren neuen Zweck herzurichten.

Der Laden wird von Leni Siegfried geführt; die Eröffnung findet am Samstag statt. (cb)