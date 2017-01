Neuer Anlauf für Werkhof

Das Geschäft weckt Erinnerungen: Der Gemeindewerkhof sowie die Feuerwehr sollen im Werkhof der Burn + Künzi AG auf dem Schützenweidli bei der Sillerenbahn-Zufahrt zusammen eine neue Heimat erhalten. Im Fe­bruar 2014 wurde dasselbe Geschäft – der Landkauf – von den Stimmbürgern mit 877 Nein gegen 773 Ja abgelehnt.

Nun wird am 12. Februar erneut abgestimmt. Die Erklärung von Gemeindeschreiberin Jolanda Lauber: «Der Bedarf für einen gemeinsamen Standort ausserhalb des Dorfzentrums ist gegeben. Und alle erneut abgeklärten Lösungen enden mit dem Standort Schützenweidli.»

Kosten: Knapp 2 Millionen

In den Abstimmungsunterlagen wird erklärt, dass die Gemeinde die Parzelle für 1,95 Millionen Franken kaufen könnte (eine halbe Million weniger als 2014). Gleichzeitig soll der Gemeinde für Christus auf der Schützenmatte ein gemeindeeigenes Stück Land abgetreten werden, damit dort ein seit langem gewünschter Neubau ermöglicht werden kann. Eine ursprünglich diskutierte gemeinsame Gesamtlösung für die Gemeinde Adelboden und die Gemeinde für Christus ist nicht realisierbar.

Eine weitere Teilparzelle soll an das Licht- und Wasserwerk (LWA) gehen, damit dieses weitere Lagermöglichkeiten neben seinem eigenen Grundstück erhält. Aus dem Verkauf würden 465'000 Franken von der Gemeinde für Christus und 100'000 Franken vom LWA in die Gemeindekasse fliessen.

In einem weiteren Schritt wäre das Projekt auszuarbeiten, damit Feuerwehr und Werkhof in die bestehenden Gebäude einziehen könnten. Lauber: «Wir gehen dabei von Kosten von etwa 2,2 Millionen Franken aus. Dieses Projekt kommt natürlich ebenfalls vors Stimmvolk.» Durch den Umzug würden die Räumlichkeiten am Katharinenplatz sowie das Magazin Eggetli frei. Eine Schätzung geht bei einem allfälligen Verkauf von etwa 2,4 Millionen Franken aus.

Das Feuerwehrproblem

Doch wieso überhaupt das Ganze? Bei Anlässen im Dorf oder allgemein in der Hochsaison ist heute die Feuerwehr am Katharinenplatz mittendrin und kann oftmals nur unter erschwerten Bedingungen oder nach entsprechenden Vorbereitungen ausrücken. Zudem werden vermehrt grössere und schwerere Geräte eingesetzt. Für die Wegequipe bringt ein zentraler Standort eine Vereinfachung der Arbeitsabläufe mit sich, zudem können die Maschinen und Gerätschaften aus verschiedenen Magazinen und Lagern zusammengelegt werden.

Platz für Trottoir und Verkehr

Für den Gemeinderat ist in dieser Vorlage auch wichtig, dass mit dem Kauf der Schützenmatte genügend Raum für die Realisierung des Trottoirs in den Boden gesichert werden könnte. Auch für den privaten wie für den öffentlichen Verkehr könnten zudem entsprechende Platzverhältnisse dafür geschaffen werden, die Bergbahn-Talstation im Fuhrenweidli besser zu erschliessen.

Würde das Grundstück dagegen von einem privaten Gewerbebetrieb erworben, wären die beiden Projekte Trottoir sowie Erschliessung Fuhrenweidli wohl kaum mehr realisierbar, befürchtet der Gemeinderat. (Berner Oberländer)