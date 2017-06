Personenwagen kollidierte mit Reisebus

Ein in Polen ­immatrikulierter VW-Kombi kollidierte am Sonntagabend gegen 18 Uhr unweit und westlich des Senggtunnels auf der A8 mit einem italienischen, voll besetzten Reisebus. Schliesslich kam Ersterer auf der Gegenseite in der Grasböschung zum Stillstand. Knapp 50 asiatische Touristen mussten sich im beschädigten Reisecar während mehr als einer Stunde gedulden, ehe sie in einen Ersatzbus umsteigen konnten.

Der Fahrer des polnischen Personenwagens wurde durch die Ambulanz des FMI-Spitals Interlaken in Spitalpflege überführt. Im Einsatz stand nebst der Kantonspolizei auch die Strassenrettung der Feuerwehr Bö­deli. Diese regelte während der Bergungs- und Aufräumarbeit auch den vorübergehend einspurigen, wechselseitigen Durchgangsverkehr. Ab Uhr konnte die A8 auf dem betroffenen Abschnitt wieder dreispurig befahren werden. (bpm)