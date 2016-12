Probesitzen in neuen Gstaader Gondeln

Im Saanenland sollen die Wintersportbahnen auf den Saanerslochgrat und aufs Eggli ersetzt werden. Während gegen das Vorhaben am Saanerslochgrat keine substanziellen Einsprachen eingingen, ist eine solche am Eggli noch hängig. Derweil lassen die Bergbahnen Destination Gstaad die Gäste in den neuen Gondeln probesitzen.

An den beiden Seilbahnkabinen, die dieser Tage an der Gstaader Promenade aufgestellt wurden, informieren Tafeln über den jeweiligen Stand des Bauvorhabens. Die geplante Saanerslochgratbahn soll bis zu 2000 Personen pro Stunde in elf Minuten zum Gipfel bringen. Die heutige Bahn kann rund 1350 Personen pro Stunde befördern, wie aus einer Mitteilung der Bergbahnen Destination Gstaad hervorgeht.

Auch die Kapazität am Eggli soll von heute 850 auf maximal 1200 Personen pro Stunde erhöht werden. Die Fahrzeit wird künftig noch fünf Minuten betragen. Die Bergbahnverantwortlichen möchten die neuen Bahnen in der Wintersaison 2017/18 in Betrieb nehmen. Die Einsprache am Eggli könnte das dortige Vorhaben allerdings verzögern. (tag/sda)