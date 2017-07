Radarkontrollen: 149 fuhren zu schnell

An drei Stellen auf der Grimselstrasse führte die Kantonspolizei Bern am Sonntag zwischen 8.30 und 16.30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen durch. Insgesamt seien 1424 Fahrzeuge gemessen worden, teilt die Polizei am Montag mit.

Die Bilanz: Gut jeder zehnte Autolenker war zu schnell unterwegs. In 141 Fällen stellte die Polizei eine Ordnungsbusse aus, dazu wurden acht Automobilisten angezeigt. Davon mussten deren zwei ihren Führerschein noch vor Ort abgeben. (mb/pkb)