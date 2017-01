Raum für besondere Stunden

Rote Badewanne, Sauna, Ruhe­zone mit «Sternenhimmel» und einen elektrischen Kamin für «knisternde Ambiance», so umschreibt das Hotel Eiger in Grindelwald sein neustes Wellnessangebot. Privat-Spa heisst das neue Angebot der Hoteliers Daniel und Gisela Heller, die den ­Familienbetrieb in der 2. Generation führen. «Mit diesem Angebot wurde ein erweitertes Angebot für Romantiker geschaffen», erzählt Birgit Fritz-Egger, die fürs Marketing zuständig ist. Naturelemente wie eine grobe Steinwand aus Schiefer, die vom Grindelwalder Steinkünstler Beat Hofer gefertigten Skulpturen, die roten Farbakzente der Wanne und die Sauna machten den Ort einer «kuscheligen, romantischen Wohlfühlzone».

1000 Quadratmeter Fläche

Mit der zusätzlichen Infrastruktur umfasse das gesamte Self­nesscenter nunmehr ein Bereich von 1000 Quadratmetern, die dem körperlichen und geistigen Wohlbefinden des Gastes zugutekomme. «Mit dem neuen Entrée und einer separaten Empfangszone für Wellnessgäste wird hier die klare Trennung des öffentlichen Bereiches zum Privat-Spa vollzogen.»

Aber ist das neue Privat-Spa nicht ein verstecktes Angebot für Pärchen, die sich in besonderer Ambiance vergnügen wollen? Fritz-Egger winkt ab: «Das Privat-Spa, der für 2 oder mehr Stunden in ungestörter Privatsphäre gebucht werden kann, beinhaltet auch weitere Räume für Behandlungen, etwa Paarmassagen, asiatische Anwendungen oder klassische Behandlungen wie Massagen. Ganz allein seien die Besucher in dem Bereich also nicht. «Das Gästeverhalten hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Gingen diese früher nach dem Skifahren an die Bar, gönnen sie ihrem Körper heute lieber eine besondere Auszeit.»

Tag der offenen Tür, 20. Januar. (Berner Zeitung)