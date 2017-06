Rekord dank zweiter Jahreshälfte

Beatenberg Zwei Wochen lang dauerte das Auswechseln des Umlaufseils der Gruppenumlaufbahn aufs Niederhorn. Am Donerstag war grosser Spleisstag, am Freitag folgen die ersten Testfahrten. Am Karfreitag starten Bahn und Berghaus in die Sommersaison. Mehr...

Von Bruno Petroni 24.03.2017