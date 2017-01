Scheune in Meiringen durch Feuer komplett zerstört

Ein wahres Flammeninferno erwartete die rund 30 Angehörigen der Feuerwehren Meiringen und Brienz, die in den frühen Stunden des Mittwochs zu einem Brand an der Brünigstrasse gerufen wurden. Eine Scheune stand in Vollbrand.

Glück im Unglück: Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich weder Tiere noch Menschen in der Scheune, niemand wurde verletzt, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Eine vorsorglich aufgebotene Ambulanz war in der Unglücksnacht ebenfalls vor Ort.

Gebäude vollständig zerstört

«Den umgehend ausgerückten Feuerwehren gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen», heisst es seitens der Polizei. Verhindert wurde zudem das Übergreifen des Feuers auf eine angebaute Werkstatt sowie die benachbarten Liegenschaften.

Die Scheune und ein darin abgestelltes Auto wurden durch den Brand vollständig zerstört. Im Nachgang zu den Löscharbeiten wurde eine Brandwache erstellt. Unklar sind bisher die Brand­ursache sowie die Höhe des Sachschadens. Die Kantonspolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Beratungsstelle für Brandverhütung mitteilt, sind die gefährlichsten Brandstifter Strom und elektrische Geräte, gefolgt von Kerzen und Zündhölzern, Rauchwaren und Feuerwerk. Rund ein Drittel aller Brände sei auf fahrlässiges Verhalten zurückzuführen.

Die Gesamtsumme der Brandschäden in der Schweiz belaufe sich auf mehr als 600 Millionen Schweizer Franken. Scheunenbrände gäbe es immer wieder, jedoch würden sich jährlich mehr als 20'000 Brände in Häusern und Wohnungen ereignen. (Berner Zeitung)