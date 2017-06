Schilthorn: Auch im Jubiläumsjahr erfreuliche Zahlen

Sieben Geschäfte gelangten am Freitagnachmittag an der ­Generalversammlung der Schilthornbahn AG im Sportzentrum von Mürren zur Abstimmung. ­Ohne eine einzige Gegenstimme oder Enthaltung segneten die 346 anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre sämtliche Traktanden ab. So wurde auch der siebenköpfige Verwaltungsrat für drei weitere Jahre einstimmig be­stätigt.

50 Jahre Bahn, 55 Jahre AG

«Heute ist ein grosser Tag für die Schilthornbahn, denn wir schauen auf 50 Jahre Betrieb auf allen vier Sektionen unserer Luftseilbahn zurück», eröffnete Verwaltungsratspräsident Peter Feuz die 55. Generalversammlung. «Ja, es ist bereits die 55., denn zur Er­langung der Konzession musste damals zunächst eine Gesellschaft gegründet werden, was denn 1962 auch geschah – also vor 55 Jahren», erklärte Feuz den Umstand, dass das Unternehmen fünf Jahre älter ist als die Bahn.

Direktor Christoph Egger präsentierte der Versammlung in der Folge die Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres: «Zum vierten Mal in Folge verzeichneten wir die stärkste Sommersaison der Geschichte der Luftseilbahn mit einem Plus von 12,7 Prozent.» Im Winter nahmen die Frequenzen um 6 Prozent ab, was auf den Wintersport und im Speziellen auf den schneelosen Dezember 2016 zurückzuführen ist. Zum zweiten Mal überhaupt wurde die Grenze von 25 Millionen Franken Ertrag übertroffen.

Der Jahresgewinn beläuft sich auf 1,89 Millionen Franken, was einer Abnahme von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Verwaltungsrat be­antragte die Ausschüttung einer regulären Dividende von 36 Franken sowie einer Jubiläumsdi­vidende von 14 Franken, was pro Aktie 50 Franken ergibt.

Blick nach vorne

Die Winterfrequenzen der Luftseilbahn konnten in diesem Frühjahr um 32 Prozent gesteigert werden, während die Standseil- und Sportbahnen 10 Prozent Rückgang erlitten. Mit einem Plus von fast 54 Prozent startete die Schilthornbahn vielversprechend ins Sommerhalbjahr.

Im Frühling hat die Post aus ­Anlass des Schilthornbahn-Jubiläums zwei Sonderbriefmarken herausgegeben. «Und die Million Exemplare ist bereits fast ver­griffen», verkündete Direktor Christoph Egger erfreut.

Egger blickte für die Aktionäre auch in die Zukunft: «Ab diesem Sommer hat «Schilthorn – Piz Gloria» einen Platz in der Ausstellung Swiss Miniature in Melide und wird dabei das Jungfraujoch als Ausflugsort im Berner Oberland ablösen.» Ein wichtiges Bauprojekt stehe mit dem Ausbau der Beschneiungsanlage Allmiboden-Winteregg an. «Das geplante Wasserreservoir muss hingegen noch warten, da die Bewilligungsverfahren leider immer komplizierter werden», so Egger. Für nächsten Winter kündigt der Direktor auf Birg ein Igludorf an.

Unmittelbar vor ihrer Eröffnung stehe zudem die neue Attraktion IglOO7 – ein Schneeiglu auf dem Schilthorn, das begangen werden könne und den Gästen ganzjährig den Kontakt zu Eis und Schnee biete. Zur Umsetzung der Winterstrategie auf Birg werden im Rahmen der Skyline Snow Area neue Attraktionen wie Zorbing und Tyrolienne angeboten.

Der Einsatz von zwei Förderbändern ermöglicht «Try to Ski» und eine bequeme Rückführung der Gäste zur Station Birg. Egger abschliessend: «Als spezielle Attraktion ist für den Spätherbst und den Winter zudem der Skyfall geplant: Hier können Gäste – ähnlich wie in einem Seilpark – vom Felssteg Thrill Walk in die Tiefe springen und sich wieder heraufziehen lassen.»

Am Samstag wird gefeiert

Am Samstag ab 15.30 Uhr findet im Dorfzentrum Mürren die öffentliche 50-Jahr-Feier statt. Am Abend wird geladenen Gästen im Drehrestaurant Piz Gloria ein Abendessen serviert. (Berner Oberländer)