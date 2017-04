Schilthornbahn: Rekordumsatz von 26 Millionen

Im Geschäftsjahr 2016 konnte die Schilthornbahn AG die guten Vorjahreszahlen des Sommers erneut steigern, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Gesamthaft hat die Schilthornbahn erneut über vier Millionen Gäste befördert (wir berichteten) und die im Vorjahr erstmals erreichte Umsatzrekordmarke von 25 Millionen Franken übertroffen.

Der Gesamtertrag 2016 der Schilthornbahn AG betrug 26‘753‘107 Franken. Dies obwohl die Abgeltung für die öffentliche Erschliessung von Gimmelwald und Mürren um 42.8 Prozent tiefer ausfiel.

«Die über vier Millionen Gäste, die von uns befördert wurden, sind ein stolzer Wert», zitiert die Mitteilung Verwaltungsratspräsident Peter Feuz.

Winter weiter rückläufig

Auch in diesem Jahr habe sich die Tendenz bestätigt, dass der Sommer und der Winter sich in verschiedene Richtungen entwickle: Während im Sommer die Frequenzen aller Transportanlagen eine Zunahme um 12.5 Prozent verzeichneten, weist der Winter einen Rückgang von 10.8 Prozent vor. Auf das Geschäftsjahr kumuliert entspreche dies einem leichten Rückgang von 1.6 Prozent.

«Der Dreijahresdurchschnitt resultiert mit einem Plus von 1.8 Prozent bei den Frequenzen, was im Branchenvergleich einem soliden Ergebnis entspricht», so Christoph Egger, Direktor der Schilthornbahn AG.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 36 Franken plus einer zusätzlichen 50-Jahr-Jubiläumsausschüttung von 14 Franken pro Aktie vor. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2016 beträgt also insgesamt Fr. 50.- und wird aus dem ordentlich erarbeiteten Jahresgewinn ausgeschüttet.

Verlauf der Saison

Die warmen Temperaturen und Föhnstürme hätten für einen späten und erschwerten Start in die Wintersaison geführt. Der Pistendienst ermöglichte mit einem ausserordentlichen Einsatz, dass rund 50 Prozent der Pisten über die Festtage in einem guten Zustand zu Verfügung standen. Finanziell sei der späte und schwache Winterstart bereits vollständig im vorliegenden Jahresergebnis 2016 abgebildet.

Im Geschäftsjahr 2017 konnte sich die Schilthornbahn gegenüber dem Vorjahr steigern. Per 19. März 2017 wurden im Wintersportgeschäft 2.5 Prozent mehr Gästeintritte verzeichnet. Der Ausflugsverkehr wird auch im Winter immer bedeutender und die Besucherzahlen konnten erneut deutlich um über 50 Prozent gesteigert werden.

Auch in den Wintermonaten liegt damit der Besucheranteil von Nicht-Wintersportlern zwischenzeitlich bei rund 35 Prozent. (ngg)