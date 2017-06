Schilthornbahn: Vom kühnen Plan zum Grosserfolg

Die Geschichte der Schilthornbahn hat ihren Anfang Ende der 1950er-Jahre. Daran, dass es eine Erfolgsgeschichte werden würde, glaubten damals längst nicht alle. Einer aber sicher: Ernst Feuz (Jahrgang 1908), in Mürren aufgewachsen, ab 1939 in führenden Positionen in Zürich tätig (Neue Warenhaus AG).

Feuz soll sich schon in seiner Jugend mit Plänen für eine Luftseilbahn aufs Schilthorn beschäftigt haben. In den 1950er-Jahren war die Luftseilbahntechnik dann so weit fortgeschritten, dass auch grosse Projekte in Angriff genommen werden konnten.

Ernst Feuz schritt zur Tat: Dem von ihm 1959 gegründeten 24-köpfigen Initiativkomitee gehörten Vertreter der Hotellerie, des Gewerbes, des Berg- und Skisports, des Fremdenverkehrswesen sowie der Land- und Alpwirtschaft hauptsächlich aus Mürren, Stechelberg und Gimmelwald an.

Entscheid der Stimmbürger

Konkurrenz erwuchs den Schilthornbahn-Initianten durch das Projekt einer Luftseilbahn vom Allmendhubel zum Engetal, mit der Option, diese bis aufs Schilthorn zu verlängern.

Gestützt auf eine von über 200 Stimmbürgern unterzeichneten Initiative, die eine Stellungnahme der Gemeinde Lauterbrunnen verlangte, lud der Gemeinderat am 9. April 1960 zu einer Gemeindeversammlung ein; ein überwältigendes Mehr der 318 Anwesenden stimmte dem Projekt Luftseilbahn von Stechelberg nach Gimmelwald, Mürren und zum Schilthorn zu.

Die Geldsorgen

Ernst Feuz gelang es, eine kleine Gruppe von Investoren für die Finanzierung «seines» Schilthornbahn-Projektes zu gewinnen: James Bartlett Morgan von der kanadischen Morgan Trust Company, Karl Weber mit der Familie Weber und der Neuen Warenhaus AG sowie die Von Roll AG.

Während im Konzessionsgesuch 8,5 Millionen Franken budgetiert waren, wurde gemäss Emissionsprospekt vom Dezember 1961 mit Baukosten von 10,5 Millionen Franken gerechnet. Während der Bauzeit bekam die Schilthornbahn AG aber einen Teuerungsschub in nicht voraussehbarem Ausmass zu spüren. Auch Bauschwierigkeiten auf den hoch gelegenen Baustellen und Erweiterungen des Projekts im nicht seilbahntechnischen Bereich trieben die Kosten in die Höhe.

Den Mehrkosten wurde mit der Erhöhung des Aktienkapitals, der Ausgabe einer Wandelanleihe, der Erhöhung des Baukredits und der Aufnahme von Darlehen begegnet. Ende 1968 beliefen sich die Baukosten auf rund 25 Millionen Franken. Während der Gründungs- und Bauphase wurden insgesamt 27,2 Millionen Franken investiert.

Auf einen Schlag bekannt

Dann kam Bond – James Bond. Der sechste 007-Film «On Her Majesty’s Secret Service» wurde gedreht. Die Schilthornbahn stellte den Drehort zur Verfügung, und die Filmproduzenten bezahlten unter anderem den dauerhaften Ausbau des Gipfelgebäudes. Sie bauten auch den Helikopterlandeplatz, der nach den Dreharbeiten kostenlos an die Schilthornbahn überging und fortan als ­Aussichtsplattform diente. Dank dem Bond-Film wurde das Schilthorn – der Gipfel hiess fortan Piz Gloria – weltweit bekannt.

Trotz dreimal höheren Investitionskosten als ursprünglich veranschlagt, wies die Schilthornbahn AG bereits ab dem vierten Betriebsjahr Gewinne aus; 1974 wurde erstmals eine Dividende von 4 Prozent ausgeschüttet. Diese wurde sukzessive erhöht und steht seit 26 Jahren bei 12 Prozent.

Erneuert und angepasst

Die Schilthornbahn ruhte sich nicht auf den Lorbeeren aus. Die Luftseilbahn wurde stets den neusten technischen Anforderungen angepasst. Das obere Skigebiet erfuhr durch den Bau der Sesselbahnen Muttleren, Kandahar und Riggli eine massive Attrak­tivitätssteigerung.

Ende der 1990er-Jahre übernahm die Schilthornbahn die von der Stilllegung bedrohte Allmendhubelbahn zum Preis von 100 Rappen und steckte einige Millionen in deren Sanierung. 1998 fusionierten alle Sportbahnen im Gebiet Mürren-Schilthorn zur Sportbahnen Mürren AG, welche auf den 1. Januar 2001 aufgelöst und vollständig in die Schilthornbahn AG integriert wurde.

145 Millionen investiert

Die Schilthornbahn AG investierte seit ihrem Bestehen über 145 Millionen Franken in ihre Anlagen. Das Unternehmen präsentiert sich – um es sportlich auszudrücken – in Topform; und diese soll erhalten bleiben. Direktor Christoph Egger: «Der internationale Wettbewerb bietet viel Potenzial, erfordert aber auch ständiges und grosses Engagement. Die Schilthornbahn will in diesem Wettbewerb auch in den nächsten 50 Jahren erfolgreich bestehen.»

Sicher ist: Die Erschliessung des Schilthorns hat die touristische Entwicklung von Mürren und im Lauterbrunnental geprägt. (Berner Oberländer)