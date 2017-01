«Schlittschuhlaufen ist nicht mein Ding»

Ulrich Tilgner am Alpensymposium 2017

«Mit ein bis zwei Attentaten ist zu rechnen»

Nur ökonomische und politische Entwicklungen werden den Terrororganisationen die Lebensgrundlage entziehen, sagte Ulrich Tilgner am Dienstagvormittag vor den Teilnehmern des Alpensymposiums. «Es ist deshalb auch der falsche Plan, sich mit Regierungen zu verbünden, welche unmittelbar durch den Einmarsch von terroristischen Organisationen bedroht sind», sagte Tilgner und warnte auch den Westen: «Europa muss auch künftig mit Terroranschlägen rechnen.»



Ohne die falsche Politik des Westens wäre es nicht zu einer solchen Angst vor dem Terrorismus in Europa gekommen, sagte Tilgner. Mit reichlich Zahlenmaterial versuchte er darzulegen, dass die aus der Zerschlagung des IS – davon geht der Nahost- und Terrorexperte aus – zurückkehrenden Kämpfer verschiedene Anschläge planen würden. In Bezug auf die Schweiz bedeute dies, dass hierzulande mit «ein bis zwei Attentaten» zu rechnen ist. (hau)