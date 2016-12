Smog wegen Mottfeuern

«Im Flachland Nebel, in den Bergen sonnig, mit guter Fernsicht.» In den Tälern des Berner Oberlandes ist die prognostizierte Fernsicht allerdings oft nur von kurzer Dauer. Bald am Morgen zeigen sich einzelne Rauchsäulen. Doch statt aufzusteigen, legt sich der Rauch horizontal als bläulich weisse Smogschicht über das Tal.

Wenige Mottfeuer nebeln so ganze Talschaften regelrecht ein. Ohne Wind und bei sogenannter Inversionslage, also wenn tiefe Luftschichten kälter sind als darüberliegende, bleibt die Dreckluft liegen.«Schon immer haben wir so Ordnung gemacht», sagt der Frutigländer Walter N.*, während er grüne «Chrisäscht» auf ein Abraumfeuer wuchtet.

Der Qualm ist kilometerweit zu sehen. «Aus dem gröberen Material wird Brennholz. Den Rest kann ich nach dem Schwenden (Entfernen von Jungholz aus Alpweiden) ja nicht einfach liegen lassen.» Also verbrenne er das «Gschmöis».

Keine gute Idee

Keine gute Idee, wenn so das halbe Tal eingenebelt wird. Zwar erlaubt das Gesetz das Verbrennen von Feld-, Wald- und Gartenabfällen im Freien. «Aber nur, wenn diese trocken sind und durch das Feuer wenig Rauch entsteht», schränkt Dominik Jäggi, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern, ein. Stelle man Feuer mit starker Rauchentwicklung fest, könne man eine entsprechende Meldung bei der Kantonspolizei Bern machen, sagt Jäggi weiter. Die Polizei werde aber auch von sich aus aktiv.

«Bei entsprechenden Feststellungen nehmen wir Abklärungen vor mit dem Ziel, die Urheberschaft des Feuers zu identifizieren.» Nach Möglichkeit nehme eine Patrouille vor Ort einen Augenschein. «Kann die Urheberschaft identifiziert werden und liegt ein Verstoss gegen die geltenden Bestimmungen vor, wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Anzeige eingereicht. Die Justiz legt dann das Strafmass fest.»

Was muss wirklich weg?

Dabei gibt es Alternativen. «Das Freihalten von Alpweiden ist eine wirtschaftlich notwendige und für die Umwelt sinnvolle Arbeit», sagt Vera Weber, Präsidentin der Schweizer Umweltstiftung Fondation Franz Weber. «Leider fallen solchen Arbeiten aber nicht selten ökologisch wertvolle frei stehende Einzelbäume oder Hecken zum Opfer. Man muss sich also schon im Voraus klarwerden, was wirklich wegmuss und wo man sich den Aufwand sparen kann.»

Zudem lasse sich Schlagabraum meist problemlos zu Mieten aufschichten. «Diese verrotten dann, ohne dass giftiger Rauch entsteht und die Atmosphäre unnötig aufgeheizt wird. Und sie werden zum Versteck und zum Lebensraum für viele Tiere.»

«Für Verwertung eingerichtet»

Eine patente Lösung ist auch, solches Holz an ein Fernheizkraftwerk zu liefern. So empfiehlt Urs Linder, Betriebsleiter Alpenenergie und Betreiber von Fernwärme Meiringen: «Wer Schlagabraum hat, kontaktiert am ­besten das nächstgelegene Heizwerk.» Oft könne ein «Vertragshäcksler» Schlagabraum gleich vor Ort häckseln. «In Meiringen sind wir eingerichtet für die Verwertung von gehäckseltem, schlagfrischem, also nicht trockenem, unbehandeltem Waldholz.» Dies gelte für die meisten Heizwerke im Berner Oberland.

«Wertvoller Energieträger»

Die Avari AG, das Fernheizwerk Jungfrauregion in Wilderswil, nimmt Schlagabraum oder Schnittgut aus Gärten und Ähnliches sogar ungehäckselt entgegen.

«Dieses wird bei uns zum wertvollen Energieträger», sagt Avari-Geschäftsleiter Martin Heim. «Wir beheizen damit Gebäude und erzeugen Warmwasser. Modernste Filteranlagen und hohe Verbrennungstemperaturen verhindern den Ausstoss von giftigen Gasen und ungefiltertem Feinstaub, wie er entsteht, wenn draussen grünes und nasses Holz in Rauch aufgeht.»



* Name der Redaktion bekannt (Berner Zeitung)