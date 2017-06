So holen sie Kiefer Sutherland nach Interlaken

«Bekannt und beliebt müssen sie sein», antwortet Jréne Küng auf die Frage, welche Bands sich für einen Auftritt im Hauptzelt des Trucker- und Country-Festivals Interlaken eignen. Aber ganz so einfach, wie es die Leiterin Marketing und Musik der einheimischen Organisatorin Jungfrau World Events GmbH formuliert, ist die Wahl dann doch nicht.

Denn wie Jréne Küng sofort ergänzt, es spielen selbstverständlich Gagen und Termine eine ebenso grosse Rolle. «Sonst hätten wir Alan Jackson schon lange engagiert», sagt sie schmunzelnd.Überhaupt, es ist jedes Mal ein langes Prozedere, bis die Headliner des Festivals feststehen.

Ein Prozedere allerdings, das dank der langjährigen Erfahrung von Jréne Küng und der Geschäftsführung durch Iris Huggler und Lorenz Krebs schon recht automatisiert abläuft. Schliesslich findet Europas grösstes Festival seiner Art nun schon zum 24. Mal statt, und zwar von 23. bis 25. Juni auf dem Flugplatz Interlaken.

Lieber traditionelle als moderne Countrymusik

«Bekannt und beliebt» sind in Europa, speziell in der Schweiz, vor allem Stars der traditionellen Countrymusik. Will heissen, dass Vertreter von sogenanntem Crossover, also dem meist von elektrischen Gitarren geprägten Mix aus Country, Rock und Pop, für die Programmierung des Interlakner Festivals kaum je infrage kommen – mögen sie in Übersee auch noch so erfolgreich sein. Jréne Küng: «Allzu rockig und laut darf es nicht sein, aber etwa ein Brad Paisley würde schon noch knapp drin liegen.»

Trotzdem: Auch im sonst konventionell ausgerichteten Programm des Trucker- und Country-Festivals gibt es ab und zu modernere Künstler zu entdecken. Dieses Mal einen aus Hollywood.

Eine Premiere und ein grosses Comeback

«Kiefer Sutherland ist eigentlich ein Spezialfall», sagt Jréne Küng. Der TV- und Kinostar («24», «The Sentinel», «Young Guns», «Die Jury») hatte zwar schon vor 15 Jahren ein eigenes Platten­label gegründet; aber sein erstes Album, «Down in a Hole», erschien erst vor einem Jahr. Nun wolle er sich auch in Europa präsentieren – «was spannend ist, denn als Musiker ist er ja noch unbekannt», freut sich Küng.

Da dies «aber auch ein Risiko beinhaltet, haben wir für denselben Abend noch die bekanntere Jo Dee Messina dazu verpflichtet.» Dass sich Sutherland auf einer eigentlichen Promotour befindet, zeigt sein gedrängter Terminplan: Er wird von London her erst am Nachmittag vor seinem Auftritt auf dem Bödeli eintreffen und bereits am nächsten Morgen wieder abreisen.

Weniger pressant haben es die Mavericks. «Die können wir dann mit einem schönen Ausflug noch so richtig verwöhnen», sagt Jréne Küng. Sänger, Komponist und Frontmann Raul Malo – zum dritten Mal am Festival – und seine mit Grammy-Nominationen geradezu überhäufte Band seien ohnehin sehr pflegeleicht und dankbar. Jréne Küng: «Raul hatte einen einzigen Sonderwunsch: Er möchte im selben Zimmer übernachten wie letztes Mal.»

Alles über die Drehscheibe in Nashville

Ob Kiefer Sutherland, Jo Dee Messina oder die Mavericks: Um solche und weitere Prominenz (siehe Programmkasten) ins Berner Oberland verpflichten zu können, braucht es ein gutes Beziehungsnetz. Für das Trucker-Festival heisst die Schlüsselfigur seit 23 Jahren Judy Seale. Die Managerin aus der Country-Hauptstadt Nashville vertritt sowohl zahlreiche US-Künstler als unter anderem auch amerikanische Militärbasen im Ausland und europäische Veranstalter.

«Das erleichtert uns die Zusammenarbeit mit Festivals vor allem in England, Norwegen und Italien», sagt Jréne Küng. Denn einen Star nur für einen Auftritt in Europa zu engagieren, würde das Gagenbudget von momentan rund 300'000 Franken, zehn ­Prozent des Gesamtbudgets, ­sprengen.

Jährlich 150 Bewerbungen für die Aussenbühnen

Apropos Geld: Für fast alle Bands gilt jeweils eine Grundgage, über die nicht zu verhandeln ist. «Aber», so Küng, «über Zusatzleistungen wie Flüge oder Unterkunft können wir manchmal durchaus etwas märten.»

Nichts zu «märten» gibts hingegen für die knapp drei Dutzend Formationen, die auf den vier Aussenbühnen auftreten. Für Schweizer Bands beträgt die Gage inklusive Spesen 1500 Franken, für alle anderen 2200 Franken inklusive Hotel. auch die Auswahl gestaltet sich einiges leichter. Jréne Küng: «Wir erhalten jedes Jahr gegen 150 Bewerbungen aus ganz Europa und können davon die Besten aussuchen.»

Comeback: Mavericks-Gründer Raul Malo (r.) kommt bereits zum dritten Mal ans Trucker-Festival, sein Gitarrist Eddie Perez zum zweiten Mal. Bild: Bruno Petroni

Und wer sind die Besten? «Es geht nicht nur um technisches Können, nein, wir müssen Leidenschaft spüren, Spass, einen eigenen Stil, das Publikum muss begeistert werden. Das kann durchaus auch mit etwas Klamauk, Tanz und Show einhergehen. Klischees spielen dabei keine Rolle.»

Vor dem grossen 25-Jahr- Jubiläum

Nach dem Festival ist vor dem Jubiläum: 2018 findet das 25. Internationale Trucker- und Country-Festival statt. Aber schon im vergangenen November hat sich die Jungfrau World Events GmbH an einer Klausur erste Gedanken gemacht. «Wir haben bereits einige vage Ideen und werden uns dann das Programm sehr gut überlegen», sagt Jréne Küng. «Wer weiss, vielleicht können wir einen besonders grossen Star verpflichten.» (Berner Zeitung)