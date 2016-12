So kurz dabei und doch so viel reingepackt

Wie bitte? Albert Bach soll nur 14 Monate Gemeindepräsident von Saanen gewesen sein? Natürlich glaubt man ihm das, und natürlich ist es so. Aber der SVP-Mann ­erzählt so viele aussergewöhnliche Episoden, dass diese durchaus in zwei Legislaturen Platz finden würden. Und ja, wahrscheinlich sind solche Episoden auch nur in einer Gemeinde wie der seinen möglich.

Denn dass im gleichen Jahr die Tour de France durchs Saanenland – und auf Nachsetzen von Albert Bach hin gar durchs Dorf Saanen selber – rollte; dass er mit sieben Bundesräten eine Stunde lang Gespräche führen und dann mit ihnen per E-Bike von Abländschen nach Saanen fahren konnte, wo dann auch noch gleich das Jahrhundertprojekt eines autofreien und umgestalteten Dorfkerns eingeweiht werden konnte . . . Wo gibt es das schon?

Eine lange Erfolgsliste

Und dann war da auch noch das erstmals durchgeführte Damen-Tennis-Turnier in Gstaad – zwar als Hauruckübung im Sommer neben dem Beachvolley hingestemmt, aber immerhin. Albert Bach durfte weiter die erfolgreich aufgegleiste Sanierung der Bergbahnen Destination Gstaad miterleben.

Ausserdem wurde die Baubewilligung für das Feuerwehrmagazin Schönried Tatsache. Jenes von Gstaad steht kurz davor. «Es war ein langer Weg für die Koordination mit der Polizei und der Feuerwehr. Aber jetzt kommt es gut.»

Die im Gesundheitswesen aufgegleiste Lösung mit dem Medical Center Saanen-Gstaad im letzten Jahr bezeichnet Bach ebenfalls als Erfolgsgeschichte. Wie auch die «Spitalgeschichte mit dem Geburtshaus in Zweisimmen. Das wurde vorher in die Wege geleitet. Wir können das Rad nicht zurückdrehen. Wir haben das Bestmögliche erreicht. Wenn der Spitalneubau bis 2020 realisiert werden kann, ist das ein gutes Zeichen.»

Und vergessen wir nicht: Das grosse Jubiläum des Menuhin Festival (100 Jahre Geburtstag von Yehudi Menuhin und 60 Jahre Festivalbestehen) fiel ebenfalls in Bachs Amtszeit.

Nur wenige Niederlagen

So weit, so erfolgreich. Gibt es denn gar nichts, das für Albert Bach nicht wunschgemäss gelaufen ist? Doch, auch. Die Lösungsfindung für den neuen Campus der Privatschule Le Rosey etwa gestaltete sich «sehr nahrhaft. Das brauchte viel Energie.»

Dass das Institut trotz Niederlage vor Verwaltungsgericht nochmals einen neuen Planungsanlauf im Gebiet Erli in Schönried nimmt, taxiert Bach als positiv. Dass er am abschlägigen Entscheid des Verwaltungsgerichts zur Hotelzone beim Ferienheim Lengnau in Schönried keine Freude hatte, deponierte Bach vor wenigen Wochen schon bei dieser Zeitung.

«Wenn einer gewillt ist, ein Hotel zu bauen, so tut dieser Entscheid weh», gibt er zu verstehen. «Wir haben einen Mangel an Hotelbetten im Saanenland – egal, in welcher Kategorie. Ein Hotel in der Nähe der Skipisten bringt gerade auch den Bergbahnen viel.»

Bleibt dennoch die Frage: Warum muss ein so erfolgreicher Gemeindepräsident nach so kurzer Amtszeit schon auf die Bremse treten – nachdem er im Herbst 2015 den SP-Mann Martin Hefti im Kampf ums Präsidium deutlich hinter sich gelassen hatte? «Ich hatte es damals schon offengelassen, ob ich nach dem frühzeitigen Rücktritt des damaligen ­Gemeindepräsidenten Aldo Kropf vier weitere Jahre werde anhängen können.»

Albert Bach

Der Grund hat mit der Zukunft der Bach und Perreten Holzbau AG zu tun. Diese war vor 14 Monaten unklar. Weil Mitbesitzer Emmanuel Perreten ab April 2017 aussteigen will, entsteht eine erhebliche Lücke. «Und da braucht es mich mehr», erklärt der im Turbach geborene und aufgewachsene 58-Jährige, der 1989 nach Saanen und 2012 nach Gstaad in ein neugebautes Haus zog. «Ich bin begeistert von der Politik und hätte gerne weitergemacht.»

Am meisten bedauern es laut Bach seine eigenen 22- und 23-jäh­rigen Söhne – beide ausgebildete Hochbauzeichner und weiter in Ausbildung – «dass ich aufhöre». Bach war unter anderen 8 Jahre im Gemeinderat und rund 25 Jahre bei der Feuerwehr tätig – die letzten 6 als Kommandant.

Reise nach Kanada

Aufhören bietet aber auch Gelegenheiten, Neues anzugehen. Neben dem Beruflichen, das Bach fordern wird, lässt sich der passionierte (Alpinski-)Sportler nicht zuletzt durch den älteren Sohn – der im Vorsommer 2017 im Bike-Eldorado Whistler einen Sprachkurs besuchen will – anstecken, vielleicht eine Reise nach Kanada zu unternehmen.

So oder so wird es Albert Bach nach dem kurzen, aber intensiven Präsidialjahr nicht langweilig werden. Und der Politik geht er nicht verloren: Als stellvertretender Leiter der Gemeindeversammlung kann es ja durchaus sein, dass er mal ranmuss, wenn der sonst dafür vorgesehene Louis Lanz verhindert wäre. (Berner Zeitung)