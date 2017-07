So sprang das Unterseener Rössli bei Tripadvisor an die Spitze

Nein, 1979 gab es noch kein öffentliches Internet, als Jean-Louis und Hanny Admirat-Seiler das Hotel Rössli in Unterseen kauften. Ohnehin galt es zunächst, das traditionsreiche Hotel – die mehrere Hundert Jahre alte Herberge war 1872 nach einem Brand wieder aufgebaut worden – wieder auf Kurs zu bringen. Später fand der Hotelier Gefallen daran, Bewertungen von Gästen auch persönlich zu beantworten.

Und auch dem Sohn Christopher und der Schwiegertochter Nadine, die vor zehn Jahren die Geschäftsführung übernahmen, war klar: Bewertungsportale im Internet spielen für die Hotelbranche eine immer wichtigere Rolle. Doch auf Rückmeldungen verzichtete man fortan. Nadine Admirat: «Der Aufwand ist einfach zu gross.»

Dabei hätten die neuen Besitzer eigentlich allen Grund, auf die Bewertungen positiv zu reagieren: Kein anderes Hotel im Berner Oberland wurde auf Trip­advisor monatelang besser ein­gestuft als das Rössli. Seit wenigen Wochen liegt es nun auf Platz zwei, direkt hinter dem Beausite Park Hotel in Wengen.

Familiär, sauber, günstig und gut betreut

Warum steht das bei vielen Einheimischen überraschend unbekannte 2-Stern-Hotel Rössli derart hoch in der Gunst seiner Gäste? «Als Hauptgrund vermuten wir die familiäre Atmosphäre, die wir hier pflegen», antwortet Nadine Admirat. «Wir achten sehr darauf, dass sich der Gast gut aufgehoben fühlt, wozu auch die Sauberkeit gehört.»

Er kann sein eigenes Essen mitnehmen, er kann Kühlschrank, Mikrowelle und Geschirr benützen, sich rund um die Uhr an der Kaffeebar bedienen, waschen, tumblern und bügeln, Bücher und Spiele ausleihen, überall stehen Digital-TV-Geräte, und auch WLAN ist selbstverständlich.

Als zweiten Grund für die Beliebtheit nennt Christopher Admirat das Preis-Leistungs-Verhältnis – «obwohl wir im Vergleich mit dem Ausland immer noch als eher teuer gelten». Und drittens sorgt die Schweizer Betreuung für viel Lob. Nadine Admirat: «Authentizität ist uns sehr wichtig. An der Réception arbeiten ausschliesslich Schweizer, und unsere umfassende Beratung gleicht dem Service eines Tourismus- oder Reisebüros.» Deshalb beherberge man auch keine Gruppen mehr: «Sonst könnten wir uns niemals so intensiv dem Individualgast widmen.»

Viel Lob weckt grosse Erwartungen

Neben Tripadvisor findet man das Rössli auch noch bei anderen Portalen auf Spitzenpositionen. Doch mit dem Erfolg stiegen auch die Erwartungen der Gäste. Nadine Admirat: «Wir müssen nicht nur auf schlechte Kritik achten, sondern auch auf zu viel Lob aufpassen.»

Beispiel: Wenn ein Gast in der Zwischensaison ein Upgrade, also ein besseres Zimmer zum selben Preis, erhält und dies öffentlich lobt, so weckt das auch beim Gast in der Hochsaison Begehrlichkeiten. «Ausserdem», so warnt die Hotelière, «können wir als 2-Stern-Haus niemals den selben Komfort wie ein Luxushotel bieten.»

Trotzdem ist Nadine Admirat überzeugt: «Wir sind lieber ein sehr gutes 2-Stern- als ein mittelmässiges 3-Stern-Hotel.» Das müsse man insbesondere arabischen Gästen immer wieder erklären. «Zudem passen Gesichtsverhüllungen nicht in unser familiäres Konzept, wo man sich die Hand gibt und in die Augen schaut.»

Geldmaschinerie und zu wenig Kontrolle?

Insgesamt, so halten Admirats fest, haben die Bewertungsportale für den Markt eine grosse Bedeutung. Aber auch eine grosse Verantwortung – die vor allem Tripadvisor laut dem Hausherrn schon lange nicht mehr ganz wahrnimmt: «Zu Beginn war die Idee super. Aber inzwischen ist dieses Portal zur reinen Geldmaschinerie mutiert. Wir haben selber schon Anfragen erhalten von Firmen, die uns gegen Geld gefälschte Bewertungen aus aller Welt anboten. Und niemand kann mir weismachen, dass bei täglich Tausenden oder noch mehr neuen Einträgen diese genügend kontrolliert werden können. Und schliesslich ist die Punkteskalierung für eine differenzierte Beurteilung nach Kategorien viel zu grob.»

Zudem, so ergänzt Nadine Admirat, habe Tripadvisor seine Bewertungskriterien geändert: «Früher war das Hotel mit den besten Bewertungen Nummer 1. Heute kommts auf die einzelnen Suchkriterien an, also zum Beispiel, ob noch ein 3-Bett-Zimmer zur Verfügung steht.»

Kritik, der Tripadvisor vehement widerspricht: «Tripadvisor fährt grosse Geschütze und unglaublich viele Ressourcen auf, um die Integrität der Inhalte auf der Seite zu schützen.» Die Firma verweist auf ein hausinternes Kontrollsystem (siehe Kasten).

Hoteliers empfehlen Direktbuchungen

Doch worauf verlässt sich das erfolgreiche Unterseener Hotelierpaar, wenn es selber in die Ferien verreist? Nadine Admirat: «Wir bevorzugen Booking.com als Informationsquelle. Dabei lese ich auch einzelne Kritiken und prüfe, ob sie für mich relevant sind. Sauberkeit zum Beispiel ist uns immer ein wichtiger Punkt.»

Kein Thema für Admirats hingegen ist, dass man Hotels via ­Bewertungsportal bucht. Genau wie Urs Bircher, Präsident des Hotelier-Vereins (siehe Kasten), empfehlen sie, Hotels immer direkt zu buchen: «Das ist preiswerter und enthält oft auch Zusatzleistungen wie bei uns einen Gratisparkplatz.»

Die besten Oberländer Hotels auf Bewertungsportalen, gesehen an einem Stichtag Ende Juni 2017:

(Berner Oberländer)