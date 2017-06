Sportzentrum Frutigen: Das Ziel ist in Reichweite

Frutigen Eine einheimische Firma will das Frutighus für 1,4 Millionen Franken erwerben. Die heutige Besitzerin kann so ihre Schulden abbauen. Der neue Besitzer will rund um das Gebäude ein Ferienzentrum mit Zeltplatz und Bungalows erstellen. Mehr...

Hans Rudolf Schneider. 22.03.2016