Tödlicher Pistenunfall: Freispruch für Angeklagte

Es war eine Tragödie im Skigebiet First, als am 23. März 2011 ein Pistenfahrzeugführer einen von rechts kommenden Snowboarder übersah und diesen in Bauchlage überrollte; nachdem dieser laut Zeugen noch erfolglos versucht hatte, wegzurobben. Er verstarb noch auf der Unfallstelle.

2014 wurden der Pistenfahrzeugführer und der Leiter Pisten- und Rettungsdienst wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Im Februar 2015 sprach das Regionalgericht Thun die beiden frei. Die Staatsanwaltschaft hielt es für möglich, dass der Snowboarder die Fahrtrichtung des Pistenfahrzeugs falsch eingeschätzt hatte.

Und Schneekanonentransporte innerhalb der Betriebszeiten seien verantwortbar gewesen, und das Gelände war an der betreffenden Stelle übersichtlich. Schneesportler konnten aus topografischen Gründen nur langsam unterwegs sein, der Fahrer hatte Licht und Warnton eingeschaltet, die Frequenzen auf den Pisten waren niedrig.

Mitverschulden des Opfers

Nun hat das Obergericht das Urteil der Vorinstanz bestätigt, es sprach die beiden Angeklagten ebenfalls vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung frei. Unter anderem hiess es, das Mitverschulden des Opfers wiege derart schwer, dass es – neben der mangelnden Aufmerksamkeit des Pistenfahrzeugführers – als wahrscheinlichste und unmittelbarste Unfallursache erscheine.

«Ein solches Verhalten konnten die ­Beschuldigten weder voraussehen, noch hätten sie dies voraussehen müssen.» Damit sei der ­adäquate Kausalzusammenhang (Beziehung zwischen Ursache und Wirkung) unterbrochen.

Ebenso wenig war für die Beschuldigten voraussehbar, dass der Pistenfahrzeugführer, nachdem er auf der rechten Seite Snowboarder bemerkt haben würde, seine Aufmerksamkeit nicht nach rechts richten, sondern sich während des Überquerens ausschliesslich auf die Piste links konzentrieren würde.

«Hätte der Pistenfahrzeugfahrer seine Aufmerksamkeit gegen rechts gerichtet, dann hätte er bemerkt, dass der Snowboarder sein Vortrittsrecht missachtet und direkt auf ihn zufährt, und er hätte rechtzeitig anhalten können.»

Zusammenfassend sei festzustellen, dass die Sorgfaltspflichtverletzungen des Pistenfahrzeugführers (mangelnde Aufmerksamkeit) und des Unfall­opfers (Selbstgefährdung) den tragischen Unfall verursacht hätten. «Hätte nur einer der beiden die ihm obliegende Sorgfaltspflicht erfüllt, hätte sich der Unfall nicht ereignet.»

Die mangelnde Aufmerksamkeit könne den Vorgesetzten des Pistenfahrzeugführers nicht angelastet werden. «Da sich der Unfall nicht auf einem unübersichtlichen und engen Pistenabschnitt ereignete, waren neben den akustischen und visuellen Warnsignalen keine weiteren Sicherungsmassnahmen angezeigt oder vorgeschrieben.»

Selbst mit einer zusätzlichen Hilfsperson für den Fahrzeugführer zur Pistenquerung hätte der Unfall gemäss Gericht nicht verhindert werden können. (Berner Oberländer)