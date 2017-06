Überführt, aber davongekommen

Ein Mann war mit unbekannten Komplizen Anfang 2014 auf krummer Tour. Bei einem Einbruchdiebstahl beschädigte er eine Tür und liess einen leeren Tresor mitlaufen. Die Polizei schnappte den Mann ein paar Monate später. Ein anonymer Tippgeber hatte die Polizei auf seine Spur gebracht.

Der Mann wurde mit dem Verkauf einer grossen Menge Kokain und Marihuana in Verbindung gebracht. Der Mann stritt jedoch alles ab. Er gab nur zu, am vergangenen Silvester Drogen konsumiert zu haben. Die Polizei durchsuchte danach seine Wohnung. Sie fand nichts, was den Mann belastet hätte. Trotzdem verblieb er 66 Tage in Untersuchungshaft.

Die Polizei entnahm ihm zudem eine DNA-Probe – und konnte ihn ­damit als Mittäter des bis dahin ungeklärten Einbruchdiebstahls überführen. Im Rahmen der Ermittlungen hatte die Polizei ein weisses T-Shirt und blaue Gummihandschuhe sicherstellen können. Am T-Shirt befanden sich DNA-Spuren des Mannes.

War die DNA-Probe rechtens?

Das Regionalgericht Oberland verurteilte den Mann im November 2015 wegen Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch zu einer bedingten Geldstrafe von 7200 Franken. Der Mann akzeptierte das Urteil jedoch nicht. Er zog es ans Ober­gericht weiter.

Die Gretchenfrage im Verfahren war, ob die Polizei die DNA-Probe hätte entnehmen dürfen. Für den Beschuldigten war die Probe illegal. Die ihm zur Last gelegten Delikte seien keine schweren und würden eine DNA-Probe nicht rechtfertigen, begründete er. Entsprechend dürften die Ergebnisse auch nicht als Beweise anerkannt werden.

Das Obergericht stützt in seinem kürzlich publizierten Urteil die Argumente des Mannes weitgehend. Die Polizei habe den ­Kardinalfehler gemacht und die DNA-Probe in Eigenregie entnommen. Eine Probe sei aber immer von der Staatsanwaltschaft oder von einem Richter anzuordnen.

Im vorliegenden Fall habe zudem ein hinreichender Tatverdacht gefehlt. Der Polizei hätten nur anonyme Hinweise, Gerüchte und reine Vermutungen vorgelegen. Das reiche nicht aus, eine DNA-Probe zu rechtfertigen. Verhältnismässig wäre die Erstellung nur, wenn es sich um Delikte von einer gewissen Schwere handeln würde. Das treffe jedoch nicht zu.

Für das Obergericht gab es daraus nur eine mögliche Konsequenz: Die DNA-Probe durfte nicht als Beweismittel verwendet werden. Ohne sie war es nicht mehr möglich, dem Mann den Einbruchdiebstahl nachzuweisen. Entsprechend wurde er freigesprochen.

Erfolg auf der ganzen Linie

Für seine Zeit in der Untersuchungshaft wird der Mann mit 9900 Franken entschädigt. Weiter werden ihm die Beiträge der Arbeitslosenkasse in Höhe von rund 12'700 Franken nachbezahlt. Sie waren ihm verweigert worden, weil er im Gefängnis sass. (Berner Oberländer)