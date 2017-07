Vermieten via Internet ja, aber ohne Airbnb und Co.

Airbnb: Rund 1000 Objekte im Oberland

Drei US-Amerikaner gründeten Airbnb 2008 in San Francisco. Der ursprüngliche Name lau­tete «Airbedandbreakfast», was übersetzt «Luftmatratze und Frühstück» heisst.



Airbnb stellt als Onlineplattform den Kontakt zwischen Gastgeber und Gast her und ist ausschliesslich für die Abwicklung und Buchung verantwortlich. Die Transaktion finde dabei über die Vertriebsplattform statt, wie dem Internetlexikon Wikipedia zu entnehmen ist. Der Gast bezahlt den Betrag für seine Buchung per Kreditkarte oder Ähnlichem an Airbnb.



Dem Gastgeber wird der Betrag erst 24 Stunden nach der Anreise ausgezahlt. Dies, damit sichergestellt ist, dass der Gast die Unterkunft auch in jenem Zustand vorfindet, wie sie ihm angeboten wurde.



Was die Abgaben an die Airbnb-Betreiber angeht, zahlen die Objektanbieter eine Kommission zwischen 3 und 5 Prozent. Der Gast seinerseits hat 6 bis 12,5 Prozent vom Übernachtungspreis abzuliefern.



Jeder Nutzer, also Gastgeber und Gast, stellt sich auf Airbnb mit einer Profilseite dar. Gastgeber müssen zumindest ein Bild hochladen und eine Telefonnummer angeben. Gastgeber beschreiben ihre Unterkunft mit Text und Bild. Gast und Gastgeber können sich gegenseitig bewerten. Seit rund sechs Jahren ist es zudem möglich, sein Profil mit sozialen Netzwerke wie Facebook zu verbinden. Dadurch wird die Anzeige der Bewertungen eines Airbnb-Nutzers durch soziale Kontakte transparent ermöglicht.



Airbnb als Unternehmen vermittelt Unterkünfte in 191 Ländern und 34 000 Städten (Stand: Juli 2016) und geht insgesamt von zwei Millionen Unterkünften sowie rund achtzig Millionen Gast­ankünften aus.

Gemäss Angaben des Walliser Tourismus-Observatoriums, das regelmässig das Airbnb-Segment analysiert, werden derzeit im Berner Oberland rund tausend Airbnb-Objekte auf der Vertriebsplattform ange­boten – Tendenz steigend. hau