Volleyball, Musik und Dienstjubiläen

Beim Schuljahresabschluss in Matten ist jeweils der Volleyballmatch zwischen den 9. Klassen und den Lehrern ein Höhepunkt. Insgesamt drei Matchs wurden gespielt. Die ersten beiden konnten die Lehrer gewinnen, wie die Schule Matten in einer Mitteilung schreibt. «Aber im dritten Spiel mit der leistungsstarken AdS-Gruppe von Alex Künzli war kein Sieg möglich, die Lehrer und Lehrerinnen mussten sich nach tollem Kampf geschlagen geben.»

Der Volleyballmatch zwischen den 9. Klässlern und den Lehrern gilt jeweils als Höhepunkt. Bild: zvg

Konzert der Schülerband

Zwei Tage später besammelten sich die 350 Mattner Schüler beim Chabismoosschulhaus zum Abschlusskonzert der Schülerband mit Mitgliedern aus den 8. und 9. Klassen.

«Die Instrumentalisten und Sängerinnen konnten das Publikum mit eingängigen Coversongs begeistern, die kleineren Kinder steckten dabei mit ihrer fröhlichen Stimmung alle anderen an, es herrschte gute Laune.»

Jubiläen und Abschied

Auf das neue Schuljahr stehen an der Schule Matten einige Veränderungen an. «Helen Lanker und Susi Bacher machen den Schritt in die wohlverdiente Pension.» Olivia Schorer habe sich entschieden, eine neue schulische Herausforderung anzunehmen. «Weiter verlässt Andrea Gerber unsere Tagesschule und übernimmt die Leitung der Tageschule in Unterseen und Barbara Jarmicki lässt sich ebenfalls pensionieren.»

Summiert konnten für 230 Jahre Jubiläen gefeierte werden. Die Verantwortlichen sehen darin ein gutes Zeichen, «da sich die Lehrpersonen in Matten wohl fühlen und gerne hier arbeiten». 10 Jahre in Matten sind Sara Aebersold, Maria Guggisberg, Nathalie Bandi, Anette Schüssler und Margrit Zürcher. Brigitte Moser feiert 30 Jahre. Françoise Hasler und Marianne Aeby sind schon seit 35 Jahren an der Schule. Die beiden Spitzenreiter sind Thomas Meier und Andreas Rudin. Sie können bereits auf 40 Jahre Schule Matten zurückblicken. (pd/sgg)