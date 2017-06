Weltrekord-Boogie auf dem Niesen

Thun Wenn Nico Brina aus Amsoldingen am Klavier zu Hochform aufläuft, dann kommen Boogie-Woogie-Fans auf ihre Kosten – und in einen Geschwindigkeitsrausch. Mit über 600 Anschlägen pro Minute hat es Brina bereits ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Am Samstag spielt er in Thun. Mehr...

Von Gabriel Berger 22.03.2011