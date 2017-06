Wer weiss alle Antworten auf Schatzsuche-Trail?

«Die Schatzsuche in Aeschi wird zum Erlebnis für Familien mit Kindern ab etwa sechs Jahren», wirbt das Tourismusbüro für die neue Idee. Mittels Wegbeschrieb suchen die Familien nach Stand­orten und beantworten die gestellten Fragen. Der Trail dauert rund drei Stunden. Die Szenerie wechselt oft und gibt den Blick auf die saftigen Wiesen, die schönen Häuser und die Aussicht zum See und zu den Bergen frei.

Unterwegs können verschiedene Nutztiere betrachtet werden. Wer auf der Tour aufmerksam ist, wird auf dem Schatzsuche-Trail zurück zum Ausgangspunkt geleitet. Jedes Kind darf ein kleines Geschenk aus der Schatztruhe aussuchen. «Gerne können die Wanderer den Weg in Etappen aufteilen und erst dann der Einladung am Schluss des Beschriebs folgen.

Geschäftsführerin Tanja Schäfli hatte die Idee für die Schatzsuche. Die Geschenke hat vorwiegend Aeschi Tourismus gesponsert. Das Hallenbad Aeschi stellt für die Endverlosung fünf Eintrittsgutscheine für die ganze Familie zur Verfügung. Ausserhalb der Öffnungszeiten des Tourismusbüros an der Scheidgasse 8 können der Beschrieb und die Teilnehmerkarten beim Volg oder im Hallenbad Bistro bezogen und abgegeben werden.

Grosses Wanderwegnetz

Das Frauenteam hat weitere Ideen, um die Gäste ins Tourismusbüro zu locken. Es steht ein Topf mit Früchtetee bereit. Vor einer Wanderung können Besucher sich informieren und dort ihre Trinkflasche füllen. Bereits im Kopf wälzen die Angestellten weitere Ideen für Trails, so einen einfachen Weg für kleinere Kinder nur im Dorf Aeschi und einen, wo Rätsel zu lösen sind.

Bereits ausgeschildert ist der neue alpine Bänklirundweg. Da werden noch Sponsoren gesucht für die Ruhebänke unterwegs, wie dies bereits beim Bänklirundweg gelungen ist. Der Start für die 3 Stunden und 45 Minuten dauernde, 10,2 Kilometer lange Tour ist in Aeschiried und führt via Aeschiallmi–Greberegg in den Suld und zurück nach Aeschiried.

Auf dem steilen Abstieg von der Greberegg ins Suldtal müssten Bänkli vor Ort gezimmert werden. In einem neuen Prospekt, der in jede Hosentasche passt, sind die Angebote für Winteraktivitäten und Sommeraktivitäten zusammengefasst vom Skifahren und Langlaufen über einen Besuch im Hallenbad und Ausflüge bis zu Wanderungen.

Der Schatzsuche-Trail ist offen. www.aeschi-tourismus.ch (Berner Oberländer)