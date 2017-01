Zu wenig Abstand gehalten – 1600 Franken Busse

Im Oktober 2015 patrouillierte die Polizei mit einem neutralen Fahrzeug auf der Strecke Thun–Spiez. Dabei beobachtete sie, wie ein Automobilist zu wenig Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhielt. Die Polizei filmte die Szene und wertete die Bilder aus. Während 14 Sekunden weit betrug der Abstand zwischen den Fahrzeugen nur 0,38 bis 0,51 Sekunden. Nach dem Strassenverkehrsgesetz ist dies eine grobe Verkehrsregelverletzung.

Der Automobilist erhielt daraufhin einen Strafbefehl zugestellt. Darin wurde er zu einer Geldstrafe von 16 Tagessätzen zu 150 Franken bedingt verurteilt. Die Verbindungsbusse wurde auf 600 Franken festgelegt und die Gebühren auf 500 Franken.

Gegen diesen Strafbefehl wehrte sich der 48-jährige Autofahrer. So musste am Mittwoch der Richter entscheiden. Der angeschuldigte Fahrer bestritt die Vorwürfe nicht. Er sah einfach die Situation anders, in die er damals geraten war und die bereits schwierig war, bevor die Polizei anfing zu filmen. Er konnte deshalb den Vorwurf der groben Verletzung der Regeln nicht nachvollziehen.

Grob oder einfach?

Im Strafbefehl wurde der Mann wegen grober Verkehrsregelverletzung verurteilt. Vor Gericht plädierte sein Anwalt auf einfache Regelverletzung. Sein Mandant habe nicht rücksichtslos gehandelt und die Situation nicht herbeigeführt. Vielmehr sei er in einem dynamischen Ablauf in diese Situation hineingeraten. «Er hat die Situation beobachtet, hat sie eingeschätzt und sich dann entschieden, hinter dem Fahrzeug zu bleiben. Er ging davon aus, dass dieses bald beschleunigen würde», sagte der Anwalt.

Die beiden Fahrzeuge befanden sich auf der Autobahn auf der Überholspur und fuhren mit circa 108 km/h. Deshalb lautete der Antrag des Verteidigers auf eine Verurteilung wegen ein­facher Verkehrsregelverletzung. Dafür sollte er zu einer Busse von 500 Franken und den Verfahrenskosten verurteilt werden.

Richter bleibt dabei

Der Sachverhalt sei unbestritten, erklärte der Gerichtspräsident. Die Frage des Angeschuldigten, warum der Fahrer vor ihm nicht beschleunigte, sei berechtigt. Aber der zu kurze Abstand nach vorne wurde nicht verlängert. Er betrug nur zwischen 11,3 und 14,84 Meter auf eine Distanz von 414 Metern. Hätte der Fahrer vor ihm gebremst, so wäre es gefährlich geworden. «Es hätte ‹gklepft›», sagte der Richter.

Er qualifizierte das Verhalten des Automobilisten deshalb als bedenkenlos. Der Schuldspruch lautete deshalb auf grobe Verkehrsregelverletzung. Allerdings setzte der Richter das Strafmass von 16 auf 12 Tagessätze zu 150 Franken bedingt hinunter. Auch die Busse senkte er um 100 Franken auf 500 Franken. Dafür steigen die Gebühren von 500 auf 1600 Franken.

Wird jemand wegen grober Verkehrsregelverletzung verurteilt, so wird ihm der Fahrausweis für mindestens drei Monate entzogen, so steht es im Strassenverkehrsgesetz. (Berner Zeitung)