Zug erfasst Auto auf Bahnübergang

Immer mal wieder kommt es in Interlaken zu Zwischenfällen auf den Bahnübergängen. So auch am Dienstagnachmittag: Auf dem Übergang Marktgasse kollidierte kurz nach 16 Uhr ein herannahender Zug mit einem Personenwagen. Die Autoinsassen konnten sich offenbar vor dem Zusammenprall in Sicherheit bringen.

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Die Bahnstrecke Interlaken West- Interlaken Ost ist zurzeit unterbrochen. Teilweise sind auch die IC-Verbindungen zwischen Spiez und Interlaken tangiert, wie die SBB mitteilen. (nik/cb)