Zur Kinderfasnacht gehört ganz viel Konfetti – und noch etwas mehr

Babys werden zu Bärchen, Zweijährige zu Feuerwehrleuten und die grösseren Kinder zu allem, was man sich so vorstellen kann: Clowns, Hexen, Feen, Prinzessinnen, Räuber, Rennfahrer. Kinderfasnachten lassen der Fantasie freien Raum. Und meist gehört ein Sack Konfetti dazu. Bei der Kinderfasnacht Spiez klappte es überzeugend: Gut 250 Kinder waren dabei, manche von ihnen in kleinen thematischen Gruppen. Die Jury, zu der die de facto gewählte Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner gehört, konnte unter 215 Startnummern das schönste Kostüm wählen.

«Uns ist wichtig, dass die Kinder und die Familien eigene Ideen haben und etwas gestalten», sagte sie. Die Freude an der ­vierten Kinderfasnacht stand ihr ins Gesicht geschrieben. Freude ­hatten auch die Kinder: beim Schminken, bei den Partyspielen, beim gemeinsamen Herumrennen im Schnee, auf dem Vor­platz des Lötschbergzentrums. Oder beim Mithelfen: Melinda, Salome und Colin Müller verteilten zum Beispiel selbst gemachten Sirup.

Ein strammer Umzug in Vierer- oder Fünferreihen liegt an der Spiezer Kinderfasnacht nicht drin. Zwischen zwei Guggenmusiken waren die Kinder unterwegs, begleitet von ganz vielen Erwachsenen, teils in Kostümen, teils in Zivil. Und schon am Anfang der Strecke war die Strasse übersät mit Abertausenden bunten Konfetti.

Konfetti, allerdings in etwas geringerem Ausmass, gab es auch in Interlaken. Der Kinderfasnachtsumzug auf dem Höheweg ist gross geworden. Es wurde hauptsächlich in Reihen und im Takt marschiert, denn acht Guggenmusiken und eine Perkussionsgruppe waren an der elften Kinderfasnacht Bödeli auf der Umzugsroute unterwegs. Zur Freude von Gästen und Einheimischen. Hinter jeder Gruppe kam jeweils ein Grüppchen kostümierter Kinder, darunter die Kinder der Spielgruppe Sugiture aus Niederried. Einmal stockten die Trommler. Eine Pferdekutsche fuhr durch die Umzugsroute, da der Höheweg während des Umzugs nicht vollständig gesperrt war.

Quasi als letzte Nummer im Umzug fuhren zwei Strassenputzmaschinen der Gemeinde auf und sammelten die Konfetti gekonnt und sorgfältig wieder ein, während auf dem Ice-Magic-Areal ein Monsterkonzert stattfand, die Kinder ein von Coop gespendetes Zvieri bekamen und VIP-Gäste des Bödelifasnachtsvereins beim Apéro Eisstock schossen. Ein Teil der Guggenmusiken blieb beim Ice Magic, ein Teil zog in das Hotel Mattenhof in Matten.Dort fand das traditionelle ­Guggefescht der Bödeli-Rasselbande statt.

«Die Guggen kommen gerne hierher», sagte Präsident Schämpel Franz. Im eindrücklichen Jugendstilgang und in den Sälen mit den hohen Decken fühlten sich die Guggenmusikantinnen und -musikanten wohl. So genau unterscheiden, wer zu wem gehört, liess sich nicht: Das Publikum kam kostümiert, die Mitglieder der Guggenmusiken – Gastgeber Bödeli-Rasselbande, die Uelischränzer Basel, die Altstadt-Mutze Bern, die Grönbachgusler Merligen, die Wiler Semphoniker Wil und die Mega-Drums Winterthur – entledigten sich in den Pausen von Teilen ihres Kostüms. Die Konzertbeiträge zeigten, dass Kakofonie eine Kunst ist. Einige der Guggen spielten echt genial richtig falsch. (Berner Zeitung)