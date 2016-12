Zwei Bahnprojekte – wo stehen sie?

27 Millionen Franken für den Abbruch und den Neubau der Saanerslochbahn; 10 Millionen für dasselbe Vorhaben mit der Gondelbahn Gstaad–Eggli. Das sind die nackten Zahlen hinter den ambitiösen Plänen der Bergbahnen Destination Gstaad (BDG), wie sie unter Geschäftsführer Matthias In-Albon und Verwaltungsratspräsident Heinz Brand anvisiert werden. Hier der Ersatz einer angeschlagenen Bahn mit Baujahr 1980 in Saanenmöser, die durch eine Hochleistungsbahn ersetzt wird und ein vorwiegend sportliches Publikum ansprechen soll. Dort der Schnitt am Eggli mit dem Umbau der Gondeln in eine Geniesseranlage, die sowohl kinderwagen- als auch rollstuhltauglich werden soll (siehe Kasten).

Lösung mit Landeigentümer

Wie sieht es konkret mit den Plangenehmigungs- und Baubewilligungsverfahren für die beiden verschiedenen Anlagen aus? In-Albon ist im Grossen und Ganzen optimistisch, wenngleich bei beiden Projekten Verzögerungen eingetreten sind. Im Falle der Saanerslochbahn ging es im Plangenehmigungsverfahren (PGV) länger mit der Publikation. Immerhin konnte mit einem anfangs blockierenden Landeigentümer eine einvernehmliche Win-win-Lösung gefunden werden. Die Einsprachefrist ist am 13. De­zember abgelaufen – es gebe keine substanziellen Einsprachen gegen das Projekt, informiert In-Albon. Eine Einsprache von der Gemeinde mit einigen Auflagen ist handelbar. Dazu kommen noch zwei Rechtsverwahrungen.

Die Egglibahn wird für 10 Millionen Franken für Geniesser neu gebaut. Hier die Visualisierung der Talstation.

Parallel zum detaillierten PGV wird auch die Überbauungsordnung (ÜO) geändert. Diese wurde in diesen Tagen aufgelegt und bleibt dies bis 20. Januar 2017. Nach Ablauf der Einsprachefrist hofft der Geschäftsführer im März mit dem Geschäft vor die Gemeindeversammlung zu treten. «Die ÜO muss genehmigt werden und damit rechtsgültig sein, damit die Baubewilligung ausgelöst wird. Das Trassee für die Linienführung der Bahn ­wollen wir somit raumplanerisch sichern.»

Die Baubewilligung erhofft sich In-Albon Ende April, damit der Abriss der alten Anlage im gleichen Monat erfolgen kann. Bei Verfahrensverzögerungen muss er mit einem Jahr Verzögerung rechnen: «Gerade der Abriss und der Neubau der Saanersloch-Talstation sind sehr umfassend.»

Nach Lösung suchen

Beim Neubau der Egglibahn ist die Einsprachefrist zum PGV am 4. November abgelaufen. Vier Einsprachen werden voraussichtlich einvernehmlich bereinigt werden, eine von privaten Anwohnern könnte zu Verzögerungen führen. Hier wird unter anderem die Distanz vom Seil zum Wohnbereich beanstandet.

Matthias In-Albon, BDG

«Wir haben einen Vertrag, dass wir die Bahn bodenunabhängig über der Parzelle der Einsprecher realisieren können», sagt In-Albon. «Aber wir suchen nach Lösungen mit ihnen. Wir haben vor wenigen Tagen unsere Stellungnahme an das Bundesamt für Verkehr (BAV)­ abgeschickt und sehen den Ein­spracheverhandlungen entge­gen.» Wenn sich keine Lösung abzeichnet, können die Einsprecher die Angelegenheit bis vors Bundesgericht ziehen – was der BDG-Geschäftsführer nicht hofft. Die Anpassungen der ÜO sollten ebenfalls im Frühling vor die Gemeindeversammlung kommen.

«Die Anpassung beider ÜO startete bereits im Frühling 2016 mit der öffentlichen Mitwirkung. Beide Verfahren laufen parallel.» Geplant ist, mit dem Bau der ­neuen Egglibahn im Frühling beginnen zu können. «Im Januar werden wir wissen, ob der Zeitplan eingehalten werden kann und wie es weitergeht», gibt In-Albon zu verstehen. «Im Winter 2017/2018 sollte die neue Genussbahn stehen. Bei Verzögerungen müsste mit einem Jahr mehr gerechnet werden.»

